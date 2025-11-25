В Белом доме сделали срочное заявление о поставках оружия Украине: детали

США не могут бесконечно поставлять оружие для нужд Украины, а президент Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник, 24 ноября, в интервью Fox News.

Фото: из открытых источников

По словам Левитт, Трамп уже "вложил огромное количество времени и усилий" в поиск путей завершения конфликта между Россией и Украиной, и его работа заслуживает благодарности. Она подчеркнула, что главной задачей американского лидера является прекращение убийств и окончательное окончание боевых действий, а его разочарование якобы прежде всего отражает настроения американского общества, все больше интересующегося эффективностью расходов на поддержку Киева.

Левитт отметила, что, несмотря на объявленное Дональдом Трампом "прекращение финансирования войны", Соединенные Штаты продолжают предоставлять или продавать Украине значительные объемы вооружения через механизмы НАТО. Она подчеркнула, что ресурсы страны не безграничны, и помощь не может поступать до бесконечности.

"Мы не можем делать это до бесконечности. Президент хочет, чтобы эта война закончилась", – заявила пресс-секретарь.

Ранее сам Дональд Трамп в общении с журналистами выразил мнение, что США вроде бы больше не тратят собственные средства на поддержку Украины. По его убеждению, длительный конфликт нанес серьезный экономический и политический ущерб американскому государству. Политик подчеркнул, что продолжение снабжения большими объемами оружия и финансовой помощи без четкой стратегии может негативно влиять на внутреннюю ситуацию в США, а также на социально-экономическую стабильность страны.

Как уже писали "Комментарии", Украина вступает в новый зимний сезон после сложнейшего периода 2022 года, когда массированные атаки России серьезно поражали энергетику, а средств ПВО катастрофически не хватало. Сегодня ситуация лучше, но угроза новых обстрелов и локальных блекаутов остается.