У Білому домі зробили термінову заяву про постачання зброї Україні: деталі

США не можуть нескінченно постачати зброю для потреб України, а президент Дональд Трамп прагне якомога швидшого завершення війни. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 24 листопада, в інтерв’ю Fox News.

Фото: з відкритих джерел

За словами Левітт, Трамп уже "вклав величезну кількість часу та зусиль" у пошук шляхів завершення конфлікту між Росією та Україною, і його робота заслуговує на подяку. Вона підкреслила, що головним завданням американського лідера є припинення вбивств та остаточне закінчення бойових дій, а його розчарування нібито передусім відображає настрої американського суспільства, яке дедалі більше цікавиться ефективністю витрат на підтримку Києва.

Левітт зазначила, що, попри оголошене Дональдом Трампом "припинення фінансування війни", Сполучені Штати продовжують надавати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО. Вона наголосила, що ресурси країни не безмежні, і допомога не може надходити нескінченно.

"Ми не можемо робити це нескінченно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася", – заявила прессекретарка.

Раніше сам Дональд Трамп у спілкуванні з журналістами висловив думку, що США нібито більше не витрачають власні кошти на підтримку України. На його переконання, тривалий конфлікт завдав серйозних економічних і політичних збитків американській державі. Політик підкреслив, що продовження постачання великих обсягів зброї та фінансової допомоги без чіткої стратегії може негативно впливати на внутрішню ситуацію у США, а також на соціально-економічну стабільність країни.

Як вже писали "Коментарі", Україна вступає у новий зимовий сезон після найскладнішого періоду 2022 року, коли масовані атаки Росії серйозно вражали енергетику, а засобів ППО катастрофічно бракувало. Сьогодні ситуація краща, але загроза нових обстрілів та локальних блекаутів залишається.