В Белом доме сделали заявление о вероятной встрече Зеленского и Путина: где они могут встретиться
В Белом доме сделали заявление о вероятной встрече Зеленского и Путина: где они могут встретиться

Предстоящее переговоры с Россией, возможно, решится сегодня в Вашингтоне

17 октября 2025, 19:14
Автор:
Лиля Воробьева

17 октября в Вашингтоне намечена встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским главой государства Владимиром Зеленским. В числе основных тем переговоров ожидается обсуждение возможной встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

В Белом доме сделали заявление о вероятной встрече Зеленского и Путина: где они могут встретиться

Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)

Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, информируют американские медиа.

"Трамп обсудит сегодня с Зеленским возможность встречи с Путиным", — заявила Левитт журналистам.

Ранее Дональд Трамп после двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным объявил, что стороны договорились о проведении личной встречи. Как отметил президент США, саммит, призванный "покончить с войной" в Украине, должен состояться в Будапеште. Перед этим планируется переговоры высокопоставленных представителей обеих стран.

Между тем, The Telegraph сообщает, что предстоящая встреча Трампа и Путина в Будапеште стала неожиданностью для европейских лидеров. В то же время, премьер Венгрии Виктор Орбан, известный напряженными отношениями с Киевом, положительно воспринял эту инициативу. Орбан неоднократно заявлял о намерении заблокировать вступление Украины в ЕС и продолжает утверждать, что Киев преследует венгерское меньшинство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что предлагает построить Кремль , чтобы увековечить президентов РФ и США. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предлагает американскому бизнесмену Илону Маску построить "тоннель Путина – Трампа" между РФ и США. Об этом российское чиновник написал в соцсети X 16 октября.

"Илон Маску, представьте, что США и Россию, Америку и Афроевразию соединяет „тоннель Путина – Трампа“ – 70-мильная линия, символизирующая единство", — говорится в заявлении Дмитриева.



