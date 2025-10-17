У Білому домі зробили заяву про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна: де вони можуть зустрітися

17 жовтня у Вашингтоні запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та українським главою держави Володимиром Зеленським. Серед основних тем переговорів очікується обговорення можливої зустрічі Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Керолайн Левітт (фото з відкритих джерел)

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформують американські медіа.

"Трамп обговорить сьогодні з Зеленським можливість зустрічі з Путіним", — заявила Левітт журналістам.

Раніше Дональд Трамп після двогодинної телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив, що сторони домовилися про проведення особистої зустрічі. Як зазначив президент США, саміт, покликаний "покласти край" війні в Україні, має відбутися в Будапешті. Перед цим плануються переговори високопоставлених представників обох країн.

Тим часом видання The Telegraph повідомляє, що майбутня зустріч Трампа та Путіна в Будапешті стала несподіванкою для європейських лідерів. Водночас прем’єр Угорщини Віктор Орбан, відомий напруженими відносинами з Києвом, позитивно сприйняв цю ініціативу. Орбан неодноразово заявляв про намір заблокувати вступ України до ЄС і продовжує твердити, що Київ "переслідує" угорську меншину.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що шо пропонує збудувати Кремль, щоб увіковічнити президентів РФ та США. Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв пропонує американському бізнесмену Ілону Маску збудувати "тунель Путіна – Трампа" між РФ та США. Про це російський посадовець написав у соцмережі X 16 жовтня.

"Ілоне Маску, уявіть, що США та Росію, Америку та Афроєвразію з’єднує „тунель Путіна – Трампа“ – 70-мильна лінія, яка символізує єдність", — йдеться у заяві Дмитрієва.

