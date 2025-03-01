В Белом доме сделали заявление о завершении войны в Украине: что теперь изменилось

В администрации президента США Дональда Трампа уже не уверены, что им удастся заставить РФ и Украину прекратить войну. Такие сомнения связаны, в частности, с эмоциональным разговором между американским и украинским лидерами, который состоялся 28 февраля в Овальном кабинете. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Twitter-аккаунте (X) репортера Белого дома Дженнифера Джейкобса.

Белый дом. Фото: из открытых источников

"Высокопоставленные источники Трампа говорят мне, что Белый дом сейчас не уверен, смогут ли они заставить россиян и украинцев прекратить войну", — говорится в публикации журналистки.

По ее словам, эпизод из общения Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял "вопрос о том, сможет ли он двигаться вперед к мирному соглашению".

"Это также вызывает вопрос о том, приостановят ли США помощь Украине. Но Трамп не стремится к смене режима в Украине. Никаких дискуссий о том, кто в Украине может быть лучшим лидером, чем Зеленский", — рассказала Джейкобс.

Также представительница СМИ проинформировала, что 28 февраля днем украинские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам Белого дома, которые "отчаянно стремятся вернуть соглашение в надлежащее русло".

"Но это произойдет не сегодня, мне сказали. Трамп не желает сегодня дальше говорить с Зеленским", — написала она в ночь на 1 марта по Киеву.

Также Джейкобс сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолц "зашли в комнату Рузвельта, чтобы попросить Зеленского уйти", и что "Рубио дал понять, что любые дальнейшие встречи сегодня будут контрпродуктивными".

По словам корреспондента, Уолц сказал Зеленскому, что он якобы "совершил огромную ошибку".

Также репортер Белого дома рассказала, что никаких телефонных разговоров между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным "не запланировано".

"Но несколько европейских чиновников звонили высшим должностным лицам Трампа после того, как Зеленский ушел, спрашивая, как можно спасти соглашение по полезным ископаемым. Трамп намеревался подписать соглашение о полезных ископаемых сегодня. Было подготовлено два официальных подшивки", — пишет она.

Но, добавляет представительница СМИ, еще до приезда Зеленского "были подозрения, что оно может развалиться".

"Поскольку администратор Трампа неделями настаивал на подписании соглашения о полезных ископаемых на министерском уровне, а Украина отказалась. Зеленский хотел гарантий безопасности", — говорит Джейкобс.

Она раскрыла мнение американских официальных лиц о том, что переговоры с Путиным будут намного сложнее, чем с Зеленским.

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