В Белом доме связывались с Россией перед визитом Байдена в Украину: зачем

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Лиля Воробьева
США контактировали с Россией перед тем, как Джо Байден приехал в Украину. Это было сделано для того, чтобы "избежать прямого конфликта между ядерными державами". Об этом сообщает Associated Press.
Визит Байдена в Киев (фото из открытых источников)
В сообщении СМИ говорится, что хотя Белый дом в этом вопросе не вдавался в подробности, но подтвердил, что США незадолго до поездки Джо Байдена связались с россиянами для "обеспечения деконфликтности во избежание любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту" между двумя ядерными державами".
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Но все же американского президента Байдена охраняли американские самолеты из Польши.
"Американские самолеты-разведчики, в том числе оснащенные бортовым радаром E-3 Sentry и самолет с электронным управлением RC-135W Rivet Joint, наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши", — также пишет издание.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден назвал количество танков , которые уже собрали союзники для Украины. Вашингтон вместе с союзниками собрал для Украины 700 танков. При этом речь идет, как об уже предоставленных и тех, кто должен вскоре прибыть в Украину. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на заявление президента США Джо Байден во время совместного брифинга президентом Украины Владимиром Зеленским. Стоит отметить, что в сети и некоторых СМИ распространяется информация о том, что глава Белого дома во время визита в Киев якобы анонсировал предоставление Украине еще 700 танков. Однако, скорее всего, Джо Байден назвал общее количество переданных и обещанных Украине танков разных классов.
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