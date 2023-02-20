В Белом доме связывались с Россией перед визитом Байдена в Украину: зачем

США контактировали с Россией перед тем, как Джо Байден приехал в Украину. Это было сделано для того, чтобы "избежать прямого конфликта между ядерными державами". Об этом сообщает Associated Press.

Визит Байдена в Киев (фото из открытых источников)

В сообщении СМИ говорится, что хотя Белый дом в этом вопросе не вдавался в подробности, но подтвердил, что США незадолго до поездки Джо Байдена связались с россиянами для "обеспечения деконфликтности во избежание любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту" между двумя ядерными державами".

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Но все же американского президента Байдена охраняли американские самолеты из Польши.