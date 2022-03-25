В Белом Доме заинтриговали – обещают важное заявления Байдена по Украине

Президент США Джо Байдена завтра, 26 марта, выступит со "значительной речью" по Украине. Он намерен выразить поддержку украинскому народу в войне с российским агрессором. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление советника по нацбезопасности Джейка Салливана.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Как известно, на 26 марта запланированы переговоры президента США Джо Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой. Также у главы Белого Дома запланированы встречи с украинскими беженцами, а также с американскими гуманитарными организациями.

Джейк Салливан отметил, Джо Байден намерен сделать важное заявление по Украине и о том, как высоко подняты ставки в войне, которая охватила Украину. Байден акцентирует внимание на том, что военный конфликт, который в эти дни происходит в Украине – это проблема не только для украинского народа, но и для всего цивилизованного мира. Президент США обратиться с призывом ко всему свободному миру объединиться и быть решительным перед новыми вызовами, которые стали вновь актуальными из-за российской угрозы.

Салливан не раскрыл больше никаких подробностей заявления Байдена, заинтриговав лишь, что это будет значительная речь американского президента перед тем, как покинет Польшу.

Отметим, одним из недавних заявлений Джо Байдена стала угроза в адрес России о решительном ответе, если Москва осмелится применить химическое оружие против Украины.

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