В Белом Доме заявили, что США и союзники сделали работу над ошибками после 2014 года

Во время видеоконференции глава Белого дома, президент США Джо Байден поставил президента РФ Владимира Путина перед фактом, что в случае агрессии против Украины Москве придется заплатить очень высокую цену. Как передает портал "Комментарии", такую информацию для представителей масс-медиа озвучил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет "Европейская правда".

Флаг США. Фото: из открытых источников

Предупреждение Байдена Путину было более чем красноречивое, считает Джейк Салливан. Байден вспомнил слишком слабую реакцию Запада на агрессивные действия Кремля в 2014 году, отметив, что такую ошибку США и союзники не повторят сегодня, если будет продолжаться агрессия России против Украины.

При этом Джейк Салливан отметил, что пока что не имеет смысла говорить о тех мерах, на которые готовы будут пойти США в случае нового витка эскалации. Об этом Вашингтон будет говорить с Москвой напрямую.

По словам Салливана, об основных мерах, которые могут быть введены Россия в курсе. Также на этот счет идут постоянные консультации с европейскими союзниками. Пакет возможных дополнительных санкций по отношению к России постоянно обсуждаются с ведущими столицами Европейского Союза.

Читайте также на портале "Комментарии" — в эксклюзивном интервью эксперты проанализировали итоги переговоров между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, спрогнозировав, как последствия этого разговора теперь могут ждать Украину. Несмотря на важность разговора о конкретных шагах пока что говорить не приходится. Эксперты считают, что они будут спустя некторое время.





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