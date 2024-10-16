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В Белом доме заявили, что США существенно усилят Украину в ближайшие месяцы: о чем идет речь

Речь идет, в частности, о сотнях перехватчиков для ПВО.

сегодня, 21:59
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Лиля Воробьева

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время значительно усилят обороноспособность Украины, предоставляя разные виды вооружения. Как сообщает пресс-служба Белого дома, этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры сосредоточили внимание на поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

В Белом доме заявили, что США существенно усилят Украину в ближайшие месяцы: о чем идет речь

США существенно усилят Украину вооружением (фото из открытых источников)

Байден предоставил обновленную информацию о своих усилиях по увеличению помощи безопасности для Украины, которую планирует осуществить до конца своего президентского срока. Президент США объявил о новом пакете помощи на сумму 425 миллионов долларов, который включает дополнительные системы противовоздушной обороны, боеприпасы "воздух-земля", бронированные транспортные средства, а также критически необходимые боеприпасы для удовлетворения потребностей ВСУ.

Также отмечается, что в ближайшие месяцы США предоставят Украине дополнительные возможности, среди которых сотни перехватчиков для ПВО, десятки тактических систем противовоздушной обороны, новые артиллерийские системы, значительные объемы боеприпасов, бронетранспортеры и боевые машины пехоты (БМП).

Кроме того, во время разговора Зеленский проинформировал Байдена о плане действий для победы над Россией, и оба лидера поручили своим командам продолжить консультации по дальнейшим шагам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Дальний" союзник Украины предоставил танки Abrams . Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой сообщил о новом пакете помощи для Украины на 245 млн австралийских долларов, включающем 49 американских танков Abrams. Таким образом, Австралия передаст больше танков Abrams среди союзников Украины. До этого Украина получила 31 танк Abrams от США.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/10/16/readout-of-president-bidens-call-with-president-zelenskyy-of-ukraine-15/
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