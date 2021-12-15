В Белом Доме заявили, что вместе с ЕС ищут формат переговоров с Москвой

США по-прежнему находятся в постоянном диалоге с европейскими партнерами, пытаясь выработать новый формат диалога с Россией по вопросу безопасности. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

Джен Псаки. Фото: из открытых источников

Джен Псаки отметила, что консультации с европейскими партнерами продолжаются. Идет обсуждение, как выработать новый формат для переговоров, где ключевым будет вопрос безопасности, о чем ранее договорились президент США Байден и президент России Путин.

По словам пресс-секретаря, консультации также не прекращаются и с российской стороной. Так помощник госсекретаря Карен Донфрид прибыла в Москву, чтобы вновь подчеркнуть обеспокоенность Белого Дома концентрацией российских войск вблизи украинской границы.

При этом Псаки подчеркнула, что официальный Вашингтон не изменил своей позиции и пытается добиться от всех сторон конфликта мирного решения вопроса. Дипломатические механизмы на первом месте.

Отметим, предшествовало этому заявление госсекретарь США Энтони Блинкена, который заявил, что в первую очередь от своей помощницы, которая прибыла в Москву, он хотел бы узнать – какой настрой у России относительно выполнения Кремлем части Минских соглашений.

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