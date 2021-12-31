В чем Запад уступает России и Китаю и какую технику РФ стянула к границам Украины

Какова может быть новая война между государствами и какую технику разработали противники Запада рассказала Мишель Флурной. Чиновница работала в Пентагоне много лет. Об этом пишет BBC.

В России и Китае разработали гиперзвуковые ракеты, фото из открытых источников

В настоящее время соперником США, Великобритании и НАТО являются Россия и Китай. Эти две страны за последние 20 лет научились производить кибератаки на страны Европы и США.

Если бы началась война между Россией и Западом или между США и Китаем, то многое бы зависило от информационных технологий, которые начали применять в обороне. Поэтому такие военные действия сопровождались бы кибератаками с обеих сторон. Во-первых, чтобы повлиять на систему связи, во-вторых, чтобы не допустить возможности наблюдения за передвижением войск из космоса через спутники. Однако из-за кибератак могут отключиться и телефоны, будут перебои с доставкой продуктов и горючего.



В таком случае, на помощь военным может прийти искусственный интеллект, который будет обрабатывать информацию и быстро принимать решения. В этом вопросе у США есть значительное преимущество.

Однако в разработке гиперзвуковых ракет Запад уступает России и Китаю. Это суперзаряженные снаряды. Такой вид ракет развивает скорость в 5-27 раз больше скорости звука и переносит обычную или ядерную боеголовку. Так, в России успешно провели испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". В Китае ракеты производят с 2019 года. По словам Мишель Флурной, китайские ракеты Dong Feng 17 оснащены гиперзвуковым планером (HGV), который выбирает непредсказуемую траекторию. Недавние испытания американских систем, напротив, прошли не очень успешно. " Однако сейчас российские войска, которые сосредоточены на границе Украины, хотя, безусловно, включают наступательные средства кибер- и радиоэлектронной войны, в основном состоят из обычного оборудования, такого как танки, бронетехника", — говорится в тексте. Мишель Флурной, говорит, что во избежание войны между странами нужно объединить усилия и инвестировать в правильные технологии и концепции.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кремле отреагировали на угрозу США и союзников ввести санкции за вторжение в Украину.

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