В чем Запад уступает России и Китаю и какую технику РФ стянула к границам Украины

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Козлова Альбіна
Какова может быть новая война между государствами и какую технику разработали противники Запада рассказала Мишель Флурной. Чиновница работала в Пентагоне много лет. Об этом пишет BBC.
В России и Китае разработали гиперзвуковые ракеты, фото из открытых источников
В настоящее время соперником США, Великобритании и НАТО являются Россия и Китай. Эти две страны за последние 20 лет научились производить кибератаки на страны Европы и США.
Если бы началась война между Россией и Западом или между США и Китаем, то многое бы зависило от информационных технологий, которые начали применять в обороне. Поэтому такие военные действия сопровождались бы кибератаками с обеих сторон. Во-первых, чтобы повлиять на систему связи, во-вторых, чтобы не допустить возможности наблюдения за передвижением войск из космоса через спутники. Однако из-за кибератак могут отключиться и телефоны, будут перебои с доставкой продуктов и горючего.
В таком случае, на помощь военным может прийти искусственный интеллект, который будет обрабатывать информацию и быстро принимать решения. В этом вопросе у США есть значительное преимущество.
Однако в разработке гиперзвуковых ракет Запад уступает России и Китаю. Это суперзаряженные снаряды. Такой вид ракет развивает скорость в 5-27 раз больше скорости звука и переносит обычную или ядерную боеголовку. Так, в России успешно провели испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
В Китае ракеты производят с 2019 года. По словам Мишель Флурной, китайские ракеты Dong Feng 17 оснащены гиперзвуковым планером (HGV), который выбирает непредсказуемую траекторию. Недавние испытания американских систем, напротив, прошли не очень успешно.
Мишель Флурной, говорит, что во избежание войны между странами нужно объединить усилия и инвестировать в правильные технологии и концепции.
Как сообщал портал "Комментарии", в Кремле отреагировали на угрозу США и союзников ввести санкции за вторжение в Украину.
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