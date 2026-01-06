В ЦРУ ответили, выполнит ли Трамп гарантии безопасности для Украины

Если президент США Дональд Трамп публично пообещает гарантии безопасности для Украины, то сдержит свое слово. Такое мнение в эфире Вечер.LIVE высказал бывший чиновник ЦРУ Ральф Гофф.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

При этом он заявил, что решающей в вопросе гарантий безопасности остается не только позиция США, но и то, на что будет готова пойти российская власть.

Экс-чиновник сказал, что нынешняя позиция Кремля, которая заключается в полном отказе от любых западных гарантий безопасности для Украины, является нереалистичной.

Гофф напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что мирное соглашение возможно только при условии уступок как со стороны Украины, так и со стороны РФ.

Сегодня в Париже проходит ключевая встреча союзников Украины, посвященная будущим гарантиям безопасности для Киева. Главная цель переговоров – максимально согласовать вклад каждой страны в систему сдерживания РФ, чтобы Украина получила четкие и надежные обязательства в случае прекращения боевых действий.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, к президенту Украины Владимиру Зеленскому присоединятся более 27 мировых лидеров. США будут представлены спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Их участие рассматривается как часть более широких усилий по формированию единой позиции Украины, Европы и США, которую в дальнейшем могут представить Москве.

Гарантии безопасности для Украины планируют окончательно согласовать на встрече коалиции решительных в Париже в начале января 2026 года. Они будут предусматривать многоуровневую систему защиты.




