logo

BTC/USD

93778

ETH/USD

3241.87

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В ЦРУ ответили, выполнит ли Трамп гарантии безопасности для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЦРУ ответили, выполнит ли Трамп гарантии безопасности для Украины

Нынешняя позиция Кремля, которая заключается в полном отказе от любых западных гарантий безопасности для Украины, является нереалистичной

6 января 2026, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Если президент США Дональд Трамп публично пообещает гарантии безопасности для Украины, то сдержит свое слово. Такое мнение в эфире Вечер.LIVE высказал бывший чиновник ЦРУ Ральф Гофф. 

В ЦРУ ответили, выполнит ли Трамп гарантии безопасности для Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

При этом он заявил, что решающей в вопросе гарантий безопасности остается не только позиция США, но и то, на что будет готова пойти российская власть.

Экс-чиновник сказал, что нынешняя позиция Кремля, которая заключается в полном отказе от любых западных гарантий безопасности для Украины, является нереалистичной. 

Гофф напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что мирное соглашение возможно только при условии уступок как со стороны Украины, так и со стороны РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня в Париже проходит ключевая встреча союзников Украины, посвященная будущим гарантиям безопасности для Киева. Главная цель переговоров – максимально согласовать вклад каждой страны в систему сдерживания РФ, чтобы Украина получила четкие и надежные обязательства в случае прекращения боевых действий.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, к президенту Украины Владимиру Зеленскому присоединятся более 27 мировых лидеров. США будут представлены спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Их участие рассматривается как часть более широких усилий по формированию единой позиции Украины, Европы и США, которую в дальнейшем могут представить Москве.

Также издание "Комментарии" сообщало – гарантии безопасности для Украины планируют окончательно согласовать на встрече коалиции решительных в Париже в начале января 2026 года. Они будут предусматривать многоуровневую систему защиты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости