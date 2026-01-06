У ЦРУ відповіли, чи виконає Трамп гарантії безпеки для України

Якщо президент США Дональд Трамп публічно пообіцяє гарантії безпеки для України, то дотримається свого слова. Таку думку в ефірі Вечір LIVE висловив колишній чиновник ЦРУ Ральф Гофф.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

При цьому він заявив, що вирішальною у питанні гарантій безпеки залишається не лише позиція США, а й те, на що буде готова піти російська влада.

Екс-чиновник сказав, що нинішня позиція Кремля, яка полягає у повній відмові від будь-яких західних гарантій безпеки для України, є нереалістичною.

Гофф нагадав слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що мирна угода можлива лише за умови поступок як з боку України, так і з боку РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" – сьогодні у Парижі відбувається ключова зустріч союзників України, присвячена майбутнім гарантіям безпеки для Києва. Головна мета переговорів – максимально узгодити внесок кожної країни у систему стримування РФ, щоб Україна отримала чіткі та надійні зобов'язання у разі припинення бойових дій.

Як повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів та офіційних осіб, до президента України Володимира Зеленського приєднаються понад 27 світових лідерів. США будуть представлені спецпосланцем президента Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Їхня участь розглядається як частина ширших зусиль щодо формування єдиної позиції України, Європи та США, яку надалі можуть представити Москві.

Також видання "Коментарі" повідомляло – гарантії безпеки для України планують остаточно узгодити на зустрічі рішучих коаліції в Парижі на початку січня 2026 року. Вони передбачатимуть багаторівневу систему захисту.



