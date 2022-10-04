В ЦРУ предупредили об опасности от Путина: чего ждать от главы Кремля

Путина очень беспокоит ситуация на фронтах Украины и ситуация в собственной стране. Именно поэтому он может быть "достаточно опасным и безрассудным", если его загнать в угол. Такое заявление сделал директор ЦРУ Билл Бернс во время интервью CBS, пишет CNN.

"Он наверняка обеспокоен не только тем, что происходит на поле боя в Украине, но и тем, что происходит дома и на международном уровне", – сказал директор ЦРУ.

Кроме этого, Бернс напомнил о позиции Китая, который еще в феврале, несмотря на обещание "безграничной дружбы" с Россией, отказался оказать военную поддержку, которую просил Путин.

По словам директора ЦРУ, у президента России остается все меньше и меньше вариантов, что делает его потенциально опасным.

"Путин, загнанный в угол, Путин, чувствующий, что прижат к стене, может быть достаточно опасным и безрассудным", – сказал Бернс.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ОДКБ открестились от помощи РФ в войне против Украины. Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что, хотя Россия и является крупнейшим членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), альянс не будет стороной в продолжающейся в Украине войне. Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда признался, что не может представить, как организация, которая не выполняет свои функции поддержки коллективной безопасности, может что-то сделать в российско-украинской войне. Разве что попытаться выступить в роли посредника. По его словам, страны Центральной Азии имеют уравнения на Китай. Армения все более активно говорит о возможности либо своего выхода из ОДКБ, либо выхода представителей ОДКБ из Армении.