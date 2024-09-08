В ЦРУ сказали, когда РФ хотела ударить по Украине «ядеркой»: сохранилась ли угроза

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в начале войны в Украине существовала "реальная угроза" применения Россией тактического ядерного оружия, сообщает The Telegraph. По его словам, быстрое наступление украинских войск на северо-востоке страны усилило опасение, что Владимир Путин может предпринять крайние меры, что активизировало дипломатические усилия.

Владимир Путин

"Осенью 2022 года был момент, когда, по моему мнению, существовал реальный риск потенциального применения тактического ядерного оружия", — сказал Бернс, во время общения с главой британской внешней разведки Ми-6.

Он также сообщил, что президент США Джо Байден отправил его на переговоры с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным в конце 2022 года, чтобы донести четкое предупреждение о последствиях эскалации.

"Я не думаю, что мы можем позволить себе быть запуганными этим лязганием саблями или запугиванием, мы должны помнить об этом", — отметил Бернс.

Издание напомнило, что в ноябре того же года Бернс отправился в Анкару на переговоры с Нарышкиным, ставшим первой встречей такого уровня после начала полномасштабной войны. Тогда, как сообщалось в заявлении Белого дома, он передал послание о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности.

В октябре 2022 года возникли опасения по поводу возможной операции России "под фальшивым флагом" после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы". Российские СМИ также обвиняли Киев в сборе ядерных материалов для такого типа оружия, однако Великобритания и президент Украины Владимир Зеленский отвергли эти обвинения, заявив, что Россия может планировать подобную атаку.

Ранее Путин использовал фальшивые обвинения для обоснования своего вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Есть лишь одна сторона, говорящая о ядерной эскалации, и это Путин. Это глубоко безответственно, никто на Западе не будет запуган такими мыслями или каким-либо другим поведением российского государства", — заявил Бернс.

В свою очередь, глава британской разведки сэр Ричард Мур подчеркнул, что Кремль продолжает подпитывать страхи по применению ядерного оружия, хотя сам директор ЦРУ не верил в реальную угрозу его использования.

"Я никогда не думал, однако, и это точка зрения моего ведомства, что мы должны быть чрезмерно запуганы этим. Путин — задира. Он будет продолжать время от времени бряцать саблями", — отметил он.

Сэр Ричард также добавил, что рост сотрудничества России с криминальными элементами свидетельствует об увеличении отчаяния в Кремле.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бернс и Мур послали сигнал Путину.



