В ЦРУ сказали, когда РФ хотела ударить по Украине «ядеркой»: сохранилась ли угроза

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Ткачик Олеся
Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в начале войны в Украине существовала "реальная угроза" применения Россией тактического ядерного оружия, сообщает The Telegraph. По его словам, быстрое наступление украинских войск на северо-востоке страны усилило опасение, что Владимир Путин может предпринять крайние меры, что активизировало дипломатические усилия.
Владимир Путин
Он также сообщил, что президент США Джо Байден отправил его на переговоры с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным в конце 2022 года, чтобы донести четкое предупреждение о последствиях эскалации.
Издание напомнило, что в ноябре того же года Бернс отправился в Анкару на переговоры с Нарышкиным, ставшим первой встречей такого уровня после начала полномасштабной войны. Тогда, как сообщалось в заявлении Белого дома, он передал послание о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности.
В октябре 2022 года возникли опасения по поводу возможной операции России "под фальшивым флагом" после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы". Российские СМИ также обвиняли Киев в сборе ядерных материалов для такого типа оружия, однако Великобритания и президент Украины Владимир Зеленский отвергли эти обвинения, заявив, что Россия может планировать подобную атаку.
Ранее Путин использовал фальшивые обвинения для обоснования своего вторжения в Украину в феврале 2022 года.
В свою очередь, глава британской разведки сэр Ричард Мур подчеркнул, что Кремль продолжает подпитывать страхи по применению ядерного оружия, хотя сам директор ЦРУ не верил в реальную угрозу его использования.
Сэр Ричард также добавил, что рост сотрудничества России с криминальными элементами свидетельствует об увеличении отчаяния в Кремле.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бернс и Мур послали сигнал Путину.
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