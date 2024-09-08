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В ЦРУ сказали, когда РФ хотела ударить по Украине «ядеркой»: сохранилась ли угроза

Осенью 2022 года кремлевский диктатор Путина на фоне успехов ВСУ был готов использовать тактическое ядерное оружие против Украины

сегодня, 10:17
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Ткачик Олеся

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в начале войны в Украине существовала "реальная угроза" применения Россией тактического ядерного оружия, сообщает The Telegraph. По его словам, быстрое наступление украинских войск на северо-востоке страны усилило опасение, что Владимир Путин может предпринять крайние меры, что активизировало дипломатические усилия.

В ЦРУ сказали, когда РФ хотела ударить по Украине «ядеркой»: сохранилась ли угроза

Владимир Путин

"Осенью 2022 года был момент, когда, по моему мнению, существовал реальный риск потенциального применения тактического ядерного оружия", — сказал Бернс, во время общения с главой британской внешней разведки Ми-6.

Он также сообщил, что президент США Джо Байден отправил его на переговоры с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным в конце 2022 года, чтобы донести четкое предупреждение о последствиях эскалации.

"Я не думаю, что мы можем позволить себе быть запуганными этим лязганием саблями или запугиванием, мы должны помнить об этом", — отметил Бернс.

Издание напомнило, что в ноябре того же года Бернс отправился в Анкару на переговоры с Нарышкиным, ставшим первой встречей такого уровня после начала полномасштабной войны. Тогда, как сообщалось в заявлении Белого дома, он передал послание о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности.

В октябре 2022 года возникли опасения по поводу возможной операции России "под фальшивым флагом" после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы". Российские СМИ также обвиняли Киев в сборе ядерных материалов для такого типа оружия, однако Великобритания и президент Украины Владимир Зеленский отвергли эти обвинения, заявив, что Россия может планировать подобную атаку.

Ранее Путин использовал фальшивые обвинения для обоснования своего вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Есть лишь одна сторона, говорящая о ядерной эскалации, и это Путин. Это глубоко безответственно, никто на Западе не будет запуган такими мыслями или каким-либо другим поведением российского государства", — заявил Бернс.

В свою очередь, глава британской разведки сэр Ричард Мур подчеркнул, что Кремль продолжает подпитывать страхи по применению ядерного оружия, хотя сам директор ЦРУ не верил в реальную угрозу его использования.

"Я никогда не думал, однако, и это точка зрения моего ведомства, что мы должны быть чрезмерно запуганы этим. Путин — задира. Он будет продолжать время от времени бряцать саблями", — отметил он.

Сэр Ричард также добавил, что рост сотрудничества России с криминальными элементами свидетельствует об увеличении отчаяния в Кремле.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бернс и Мур послали сигнал Путину.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/09/07/russia-almost-detonated-nuclear-weapons-ukraine/
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