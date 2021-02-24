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В детской игрушке нашли пакет опасных таблеток (ФОТО)

Игрушку купили в комиссионном магазине

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Семейная пара из американского штата Аризона в одном из комиссионных магазинов взяла для своей дочери мягкую игрушку в виде куклы. Но перед тем, как отдать ее девочке, они решили ее постирать.

В детской игрушке нашли пакет опасных таблеток (ФОТО)

Фото: PHOENIX POLICE DEPARTMENT

Родители были шокированы, когда нащупали в наполнителе куклы твердый предмет. Оказалось, что игрушка была "контейнером" для перевозки наркотических средств. Внутри куклы семейная пара нашла пакет с 5 тысячами белых таблеток. О такой находке родители сразу же сообщили правоохранительным органам.

Изучив маркировку, полицейские узнали, что это фентанил — синтетическая форма героина. Он пользуется большим спросом из-за своей низкой цены и сильного наркотического эффекта (он в 25-50 сильнее, чем героин). 

В детской игрушке нашли пакет опасных таблеток (ФОТО) - фото 2

Сотрудники полиции поблагодарили семейную пару за то, что они сообщили об опасной находке и передали наркотик в местное отделение. Также они посоветовали всем гражданам внимательно осматривать предметы перед использованием, особенно если они были приобретены в подобных магазинах. 

Стоит отметить, что найденные в игрушке таблетки фентанила могут привести к летальному исходу, его смертельная доза для взрослого человека составляет всего 2 мг. Жертвой этого наркотического вещества стал знаменитый рок-музыкант Принц в апреле 2016 года. 

Напомним, более 50 кг наркотиков пытались ввезти в Одессу вместе с банановым грузом. Наркотики пытались ввезти из одной из стран Южной Америки участники украинской наркогруппировки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в аэропорту Стамбула в Турции полиция изъяла крупную партию наркотика нового поколения.


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Источник: https://people.com/crime/arizona-parents-find-5000-pills-fentanyl-inside-toy/
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