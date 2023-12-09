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В Европе опасаются возвращения Трампа: какова причина

В Европе обеспокоены возможным возвращением к власти Трампа

сегодня, 16:55
Автор:
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Марьян Ощановский
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Европейские политики и чиновники обеспокоены тем, что Дональд Трамп снова может стать президентом США. Об этом пишет американское издание New York Times, передает портал "Комментарии".

В Европе опасаются возвращения Трампа: какова причина

Трамп сохраняет шансы на победу в выборах. Фото из открытых источников

Как сообщает издание со ссылкой на анонимные источники, европейские высокопоставленные чиновники остерегаются возвращения к власти Трампа, поскольку считают его поведение непредсказуемым.


В частности, отмечает издание, европейцев настораживают расплывчатые формулировки в предвыборной программе Трампа по НАТО. Экс-президент США подчеркнул, что имеет целью "завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии Альянса".

По информации New York Times, послы и сотрудники аналитических центров европейских стран все чаще наведываются к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях в случае прихода в Белый дом.  

Действующие и бывшие европейские дипломаты, которые пообщались с изданием, рассказали, что в правительствах стран Европы растет тревога. Они опасаются, что возвращение Трампа станет причиной не только отказа США от Украины, но и ухода Штатов с европейского континента и фактическое уничтожение НАТО.

Некоторые европейские чиновники опасаются, что США под руководством Трампа вообще могут выйти из состава НАТО, пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главными кандидатами на пост президента США считаются действующий президент Джо Байден и бывший лидер США Дональд Трамп. Согласно оценкам букмекеров, наилучшие шансы на победу у бывшего президента США Дональда Трампа — 40%. Вероятность действующего президента США Джо Байдена победить на выборах букмекеры оценивают в 31,9%.



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Источник: https://www.nytimes.com/2023/12/09/us/politics/trump-2025-nato.html
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