В Европе уже знают первое решение Трампа по Украине, которое он примет в случае победы

Поскольку в президентской гонке в США нет ярого фаворита, до сих пор неизвестно, кто же победит. Однако уже сейчас в Европе готовятся к тому, что, если выиграет Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, то помощь Украине в войне против России прекратится буквально сразу же. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на европейского дипломата.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Помощь может прекратиться в одночасье", — отметил он.

Дипломат при этом подчеркнул, что этим захочет воспользоваться российский диктатор Владимир Путин. Кремлевский хозяин, по его словам, захватит весь Донбасс, Крым, а потом "оттянет время до следующего раза", взяв паузу в войне.

СМИ пишет, что впоследствии Путин может напасть на одну из стран ЕС и НАТО – Эстонию, Латвию или Литву, — чтобы проверить "и без того вялую приверженность Трампа к НАТО и положениям о взаимной обороне военного альянса". Отмечается, что в Великобритании тоже опасаются, что Трамп "выдернет ковер из-под ног Владимира Зеленского", сократив военную помощь Украине или, для ее продолжения, поставив условие о необходимости немедленных мирных переговоров.

"Победа Трампа вызовет цунами паники на практически лишенном руля [Европейском] континенте, который и так с трудом справляется с двумя войнами на своей периферии", — говорится в материале.

В то же время директор программы США и Америки в британском аналитическом центре Chatham House Лесли Винджамури заявил, что возможный второй срок Трампа будет другим. Он теперь знает, кто, по его мнению, обидел его как на международной арене, так и дома, и вместе со своей командой разработал несколько планов, как хорошенько им отомстить.

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