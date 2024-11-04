Трамп или Гаррис: СМИ узнали, кого бы хотели видеть во главе США большинство стран в мире

Совсем скоро состоятся выборы президента США-2024. В мире же большинство на стороне кандидата от Демократической партии, вице-президента Штатов Камалы Гаррис, а не республиканца Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание The Economist.

Камала Гаррис и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

СМИ в сотрудничестве с консалтинговой и социологической фирмой Globescan провело опрос в 29 государствах и в особом административном районе Китая Гонконге на протяжении двух месяцев 30 тысяч человек и во всех странах в среднем 45% респондентов отдали предпочтение демократке, а 33% — Трампу.

"В Европе разрыв был больше: 55% предпочли, чтобы победила демократы, против всего 26%, которые выбрали Трампа. Во всем мире демократы были впереди среди обоих полов и во всех образовательных и доходных группах", — отмечается в материале.

Авторы материала обратили внимание, что в ряде стран – Аргентина, Египет, Нигерия, Саудовская Аравия, Турция и Вьетнам, экс-глава Белого дома опередил демократку во всех возрастных группах.

"Возможные объяснения включают симпатию к правлению сильного человека и гнев по поводу политики администрации Байдена (нынешний президент США Джо Байден, — Ред.) на Ближнем Востоке" – говорится в статье.

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