Четвертая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину ознаменовалась не только масштабными акциями солидарности в разных странах, но и неожиданным дипломатическим инцидентом в Нью-Йорке. Впервые Соединенные Штаты открыто выразили несогласие с отдельными ключевыми пунктами украинской резолюции ООН, пытаясь убрать упоминания о территориальной целостности Украины. Однако попытка американской делегации не принесла желаемого результата, сообщает ТСН.

Фото: из открытых источников

Как только перед началом голосования стало известно, что США планировали изъять из документа положения об уважении к территориальной целостности и обеспечении справедливого мира. Американские дипломаты объясняли свои действия тем, что подобные формулировки якобы отвлекают от переговорного процесса, намекая на мирный план бывшего президента Дональда Трампа, который предусматривал территориальные уступки со стороны Украины.

Украинская сторона отреагировала мгновенно, обратившись к международным партнерам с призывом отклонить американские поправки. В результате попытку США поддержали всего 11 государств, среди которых Россия, Беларусь, Венгрия и Израиль. Остальные члены ООН, напротив, выразили поддержку украинской резолюции, одержавшей убедительную победу — 107 голосов "за".

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца подчеркнула позицию Киева:

"Мы никогда не отказывались от мирных переговоров, мы участвуем конструктивно. Мы даже готовы на некоторые компромиссы. Но мы не готовы на компромисс по поводу нашего суверенитета и территориальной целостности. Это красная линия для Украины", — указала она.

Как уже писали "Комментарии", бывший президент Украины Петр Порошенко отметил необходимость срочного возобновления переговоров с Китаем. Он напомнил, что в 2023 году Пекин предлагал свой мирный план по урегулированию войны, но украинские власти тогда отказались его рассматривать. По словам Порошенко, сейчас Украина готова рассмотреть те же предложения, которые в свое время озвучил Китай.