У річницю вторгнення РФ США пішли на страшний крок щодо України: скандал не вщухає
commentss НОВИНИ Всі новини

У річницю вторгнення РФ США пішли на страшний крок щодо України: скандал не вщухає

За кілька хвилин до голосування з’ясувалося, що США хотіли вилучити з резолюції України пункти про територіальну цілісність і мир

25 лютого 2026, 11:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну відзначилася не лише масштабними акціями солідарності в різних країнах, а й несподіваним дипломатичним інцидентом у Нью-Йорку. Вперше Сполучені Штати відкрито висловили незгоду з окремими ключовими пунктами української резолюції в ООН, намагаючись прибрати згадки про територіальну цілісність України. Однак спроба американської делегації не принесла бажаного результату, повідомляє ТСН.

У річницю вторгнення РФ США пішли на страшний крок щодо України: скандал не вщухає

Фото: з відкритих джерел

Щойно перед початком голосування стало відомо, що США планували вилучити з документа положення про повагу до територіальної цілісності та забезпечення справедливого миру. Американські дипломати пояснювали свої дії тим, що подібні формулювання нібито "відволікають від переговорного процесу", натякаючи на мирний план колишнього президента Дональда Трампа, який передбачав територіальні поступки з боку України. 

Українська сторона відреагувала миттєво, звернувшись до міжнародних партнерів із закликом відхилити американські правки. У результаті спробу США підтримали лише 11 держав, серед яких Росія, Білорусь, Угорщина та Ізраїль. Решта членів ООН, навпаки, висловили підтримку українській резолюції, яка отримала переконливу перемогу — 107 голосів "за".

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца підкреслила позицію Києва:

"Ми ніколи не відмовлялися від мирних перемовин, ми беремо участь конструктивно. Ми навіть готові на деякі компроміси. Але ми не готові на компроміс щодо нашого суверенітету і територіальної цілісності. Це червона лінія для України", — вказала вона. 

Як вже писали "Коментарі", колишній президент України Петро Порошенко наголосив на необхідності термінового відновлення переговорів із Китаєм. Він нагадав, що у 2023 році Пекін пропонував свій мирний план для врегулювання війни, але українська влада тоді відмовилася його розглядати. За словами Порошенка, нині Україна готова розглянути ті самі пропозиції, які свого часу озвучив Китай.  



