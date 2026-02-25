У річницю вторгнення РФ США пішли на страшний крок щодо України: скандал не вщухає

Четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну відзначилася не лише масштабними акціями солідарності в різних країнах, а й несподіваним дипломатичним інцидентом у Нью-Йорку. Вперше Сполучені Штати відкрито висловили незгоду з окремими ключовими пунктами української резолюції в ООН, намагаючись прибрати згадки про територіальну цілісність України. Однак спроба американської делегації не принесла бажаного результату, повідомляє ТСН.

Фото: з відкритих джерел

Щойно перед початком голосування стало відомо, що США планували вилучити з документа положення про повагу до територіальної цілісності та забезпечення справедливого миру. Американські дипломати пояснювали свої дії тим, що подібні формулювання нібито "відволікають від переговорного процесу", натякаючи на мирний план колишнього президента Дональда Трампа, який передбачав територіальні поступки з боку України.

Українська сторона відреагувала миттєво, звернувшись до міжнародних партнерів із закликом відхилити американські правки. У результаті спробу США підтримали лише 11 держав, серед яких Росія, Білорусь, Угорщина та Ізраїль. Решта членів ООН, навпаки, висловили підтримку українській резолюції, яка отримала переконливу перемогу — 107 голосів "за".

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца підкреслила позицію Києва:

"Ми ніколи не відмовлялися від мирних перемовин, ми беремо участь конструктивно. Ми навіть готові на деякі компроміси. Але ми не готові на компроміс щодо нашого суверенітету і територіальної цілісності. Це червона лінія для України", — вказала вона.

