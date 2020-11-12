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Главная Новости Мир США В гонке за президентство, Трапм забыл о пандемии, в то время как система здравоохранение США терпит крах
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В гонке за президентство, Трапм забыл о пандемии, в то время как система здравоохранение США терпит крах

Отсутствие действий президента вызывает серьезную обеспокоенность медицинских экспертов, поскольку вирус распространяется по всей стране

сегодня, 19:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

На каждой встрече с избирателями президент США Дональд Трамп предсказывал, что СМИ перестанут говорить о пандемии коронавируса на следующий день после выборов. Но, как выясняется, никто так не игнорирует обострение трагедии в здравоохранении  США больше, чем сам президент.

В гонке за президентство, Трапм забыл о пандемии, в то время как система здравоохранение США терпит крах

По мнению американских СМИ, вместо того, чтобы взять на себя управление государством во время коронавирусного и политического кризиса в США, Трамп просто спрятался от общественности в Белом доме, перед этим безосновательно заявив, что выборы были украдены у него избранным президентом Джо Байден.

Представители средств массовой информации обвиняют Трампа в том, что, вместо того, чтобы начать действовать в отношении ситуации в области здравоохранения, которая уже стала неконтролируемой, он проводит время с советниками, выискивая способ победить на выборах, уже объявленных проигранными. Он даже нашел время, чтобы провести чистку кадров среди высшего руководства Пентагона, и, похоже, проводит дни, наблюдая за новостями и публикуя в Твиттере дезинформацию о мошенничестве на выборах.

По мнению американской общественности, Трамп, его семья и его советники, по сути, тратят всю свою энергию, отчаянно пытаясь сохранить кресло главы государства. Это особенно поразительная ошибка команды пока еще действующего президента США, учитывая кризис, связанный с  Covid-19 и последующие экономические потрясения, даже для президента, который преуменьшал значение и лгал об истинной природе пандемии и неоднократно предсказывал, что вирус просто исчезнет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что TikTok готовится противостоять администрации Трампа.



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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/12/politics/donald-trump-coronavirus-leadership/index.html
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