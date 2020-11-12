В гонке за президентство, Трапм забыл о пандемии, в то время как система здравоохранение США терпит крах

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Дмитрий Симоненко
На каждой
встрече с избирателями президент США Дональд Трамп предсказывал, что СМИ
перестанут говорить о пандемии коронавируса на следующий день после выборов.
Но, как выясняется, никто так не игнорирует обострение трагедии в здравоохранении США больше,
чем сам президент.
По мнению американских
СМИ, вместо того, чтобы взять на себя управление государством во время
коронавирусного и политического кризиса в США, Трамп просто спрятался от
общественности в Белом доме, перед этим безосновательно заявив, что выборы были
украдены у него избранным президентом Джо Байден.
Представители
средств массовой информации обвиняют Трампа в том, что, вместо того, чтобы
начать действовать в отношении ситуации в области здравоохранения, которая уже
стала неконтролируемой, он проводит время с советниками, выискивая способ победить
на выборах, уже объявленных проигранными. Он даже нашел время, чтобы провести
чистку кадров среди высшего руководства Пентагона, и, похоже, проводит дни,
наблюдая за новостями и публикуя в Твиттере дезинформацию о мошенничестве на
выборах.
По мнению
американской общественности, Трамп, его семья и его советники, по сути, тратят
всю свою энергию, отчаянно пытаясь сохранить кресло главы государства. Это
особенно поразительная ошибка команды пока еще действующего президента США, учитывая кризис, связанный с Covid-19 и
последующие экономические потрясения, даже для президента, который преуменьшал
значение и лгал об истинной природе пандемии и неоднократно предсказывал, что
вирус просто исчезнет.
Ранее "Комментарии" писали о том, что TikTok готовится противостоять администрации Трампа.
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