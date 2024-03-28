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В Госдепе обратились к Зеленскому. Что посоветовали ему сделать

В Госдепартаменте США посоветовали президенту Владимиру Зеленскому быть более открытым с обществом и не скрывать информацию о реальной ситуации на фронте, сказал Джеймс Рубин в интервью Politico

сегодня, 18:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Руководитель Центра глобального взаимодействия США при Государственном департаменте, отвечающий за противодействие дезинформации, Джеймс Рубин выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть более открыт в распространении информации о ситуации вокруг войны в стране.

В Госдепе обратились к Зеленскому. Что посоветовали ему сделать

Владимир Зеленский

По его словам, иногда украинские власти могут демонстрировать сопротивление свободе информации, которая является нормой для демократических стран.

Он также отмечает, что военные корреспонденты должны иметь возможность рассказывать о событиях на передовой, даже если эта информация не всегда отвечает интересам Зеленского.

Кроме того, Рубин подчеркивает важность медиа-свободы в демократических обществах и утверждает, что Украина, двигаясь в правильном направлении, еще не является полноценной демократией.

Американский эксперт также считает, что лучший доступ к информации о событиях на поле боя может увеличить потребность Украины в помощи со стороны международных союзников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас Украина испытывает нехватку боеприпасов на фронте из-за того, что в Соединенных Штатах никак не могут принять решение о выделении финансовой помощи Киеву. При этом президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сложно понять промедление с выделением помощи, ведь на 80% она остается в Соединенных Штатах.

Кроме того, Зеленский предупредил о том, что страна-агрессор планирует новое наступление на Украину и оно уже может состояться в ближайшие месяцы. При этом он подчеркнул, что враг хорошо вооружен в отличие от сил обороны. Именно поэтому он призвал союзников не медлить с помощью Вооруженным Силам.




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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-needs-to-be-more-open-about-sharing-battlefield-truths-says-us-diplomat-james-rubin/
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