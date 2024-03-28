В Госдепе обратились к Зеленскому. Что посоветовали ему сделать

Руководитель Центра глобального взаимодействия США при Государственном департаменте, отвечающий за противодействие дезинформации, Джеймс Рубин выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть более открыт в распространении информации о ситуации вокруг войны в стране.

Владимир Зеленский

По его словам, иногда украинские власти могут демонстрировать сопротивление свободе информации, которая является нормой для демократических стран.

Он также отмечает, что военные корреспонденты должны иметь возможность рассказывать о событиях на передовой, даже если эта информация не всегда отвечает интересам Зеленского.

Кроме того, Рубин подчеркивает важность медиа-свободы в демократических обществах и утверждает, что Украина, двигаясь в правильном направлении, еще не является полноценной демократией.

Американский эксперт также считает, что лучший доступ к информации о событиях на поле боя может увеличить потребность Украины в помощи со стороны международных союзников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас Украина испытывает нехватку боеприпасов на фронте из-за того, что в Соединенных Штатах никак не могут принять решение о выделении финансовой помощи Киеву. При этом президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сложно понять промедление с выделением помощи, ведь на 80% она остается в Соединенных Штатах.

Кроме того, Зеленский предупредил о том, что страна-агрессор планирует новое наступление на Украину и оно уже может состояться в ближайшие месяцы. При этом он подчеркнул, что враг хорошо вооружен в отличие от сил обороны. Именно поэтому он призвал союзников не медлить с помощью Вооруженным Силам.



