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В Госдепе ответили – видят ли уже, как Украина борется с коррупцией

В Госдепе США подтвердили, что видят, как Украина "агрессивно борется с коррупцией"

сегодня, 07:44 comments2859
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Кравцев Сергей
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В последние недели Украина действительно принимает "агрессивные меры" для преодоления коррупции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В Госдепе ответили – видят ли уже, как Украина борется с коррупцией

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

В Госдепе подчеркнули, именно от усилий Украины по борьбе с коррупцией во многом будет зависеть то, какое решение примет Конгресс, оценит он такие меры в Украине или нет. Также антикоррупционные меры в Украине хочет увидеть Европейский Союз, как один из главных партнеров Киева. 


"Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и это, безусловно, правда", — заявил Мэтью Миллер.

По его словам, вдвойне Украине важно побороть коррупцию, потому что без этого не построить сильную экономику. А с таким соседом, как Россия, экономика всегда должна оставаться прочной и сильной.

Также Миллер подтвердил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен общался на тему борьбы с коррупцией с президентом Владимиром Зеленским. Подробностей этого разговора он не раскрыл.

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Источник: https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-october-2-2023/
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