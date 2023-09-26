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В Госдепе подтвердили – скорость военной помощи Украине может замедлиться

Мэтью Миллер подтвердил, что правительственный "шатдаун" в США может повлиять на скорость военной помощи Украине

сегодня, 07:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Прекращение работы американского правительства из-за "шатдауна" может оказать прямое влияние на скорость военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

В Госдепе подтвердили – скорость военной помощи Украине может замедлиться

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, "шатдаун" (Ред. – задержка с принятием нового бюджета) это юридический вопрос, который касается того, кому разрешено работать во время остановки, а кому запрещено. 


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"Мы можем продолжать оказывать помощь – военную помощь, помощь в сфере безопасности — в случае прекращения работы правительства. Но когда у вас есть несколько человек, которым запрещено приходить на работу, это может повлиять на скорость любых поставок. Вот почему мы считаем, что прекращение работы будет настолько тревожным и почему мы призываем Конгресс финансировать правительство", – отметил Мэтью Миллер.

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Источник: https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-september-25-2023/
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