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В Госдепе предупредили Лукашенко о последствиях, в случае помощи РФ с вторжением в Украину

США решительно настроены нанести ответ Республике Беларусь, если та будет помогать России с вторжением в Украину

сегодня, 11:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Вашингтон призывает Беларусь воздержаться от ненужных шагов, отбросив идею помогать России с её агрессией против Украины. В противном случае США нанесут ответ Беларуси. Ранее о планах провести совместные военные учения вблизи украинской границы сообщал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Предупреждение Минску озвучил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Как передает издание "Комментарии", его слова цитирует агентство AFP. 

В Госдепе предупредили Лукашенко о последствиях, в случае помощи РФ с вторжением в Украину

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

Нед Прайс подчеркнул, что США поставили в известность Беларусь о том, что, если она будет помогать России с вторжением российских войск в Украину, то ей придётся ощутить на себе оперативный и очень жёсткий ответ со стороны США, а также союзников Вашингтона в Европе.

Представитель Госдепа также сообщил, что НАТО вправе пересмотреть свою военную позицию, если вторжение российских войск будет осуществляться с белорусской территории. Уже сейчас довольно внушительное количество российского военного контингента находится на территории Беларуси. Такое заявление США вынуждены были сделать после того, как Лукашенко заявил о том, что что Беларусь полностью поддерживает Россию и намерена провести совместные военные учения вблизи украинской границы. Также Лукашенко пригрозил Киеву, что белорусская армия отправится к украинской границе, ведь обеспокоена тем, что сами украинцы начали стягивать туда войска.

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Источник: https://english.alarabiya.net/News/world/2022/01/26/US-warns-Belarus-against-helping-Russia-invade-Ukraine-
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