logo

BTC/USD

116572

ETH/USD

3903.64

USD/UAH

41.46

EUR/UAH

48.28

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Госдепе раскрыли план Трампа для остановки войны РФ против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдепе раскрыли план Трампа для остановки войны РФ против Украины

Тэмми Брюс подчеркнула, что Трамп использует экономическое давление для остановки войны РФ против Украины

8 августа 2025, 07:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп будет использовать экономическую мощь Штатов для достижения результатов в переговорах. Именно поэтому Украина и Россия должны активизироваться, чтобы полностью остановить войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

В Госдепе раскрыли план Трампа для остановки войны РФ против Украины

Тэмми Брюс. Фото: из открытых источников

"Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе — один из многих его вариантов. Обе стороны должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт", — написала чиновница в соцсети X.

Она вновь акцентировала внимание на том, что Дональд Трамп "очень терпелив" и "делает то, что говорит". 

По словам Тэмии Брюс, существуют такие механизмы, как тарифы или дополнительные санкции в отношении тех, кто покупает российскую нефть, потому что экономика России идет на спад. Это будет долгая война, и эта динамика навредит россиянам.

Она отметила, что Трамп четко понимает экономическую мощь США и методы, которые он может использовать.

"Если президент считает, что стоит потратить время, чтобы донести это до общественности, он это сделает", — отметила Тэмми Брюс.

Читайте также на портале "Комментарии" - Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне", со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли Трамп встретится с Путиным: какие две главные интриги. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/statedeptspox/status/1953565698875437147
Теги:

Новости

Все новости