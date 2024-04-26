logo

BTC/USD

64343.41

ETH/USD

3135.43

LTC/USD

85.91

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Госдепе рассказали, будут ли помогать власти Украины с возвращением украинских мужчин
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдепе рассказали, будут ли помогать власти Украины с возвращением украинских мужчин

В Госдепе называют сложным вопросом решение о принудительном возвращении украинских мужчин на Родину

сегодня, 09:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Представитель Государственного департамента США в Брюсселе Дэниел Сайзек считает "сложным вопросом" решение украинских властей приостановить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста, правительство США пока не имеет позиции или решения в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода", цитируя заявление Сайзека.

В Госдепе рассказали, будут ли помогать власти Украины с возвращением украинских мужчин

Госдеп США. Фото: GettyImages

"Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США — помогать или не помогать Украине в этой области", – отметил Дэниел Сайзек.

Комментируя, будет ли помогать правительство США Украине с возвращением мужчин домой, Сайзек заявил, что это "сложный вопрос", но "правительство Украины имеет право определять свою политику".

Представитель Госдепа напомнил, что страны Европы и в определенной степени Штаты принимали украинцев, которые бежали от полномасштабного вторжения России, и это "была еще одна важная часть" их поддержки.

"В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию относительно людей для ВСУ – это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", – подытожил Сайзек.

Читайте также на портале "Комментарии" — решение украинского МИД до вступления в силу обновленного закона о мобилизации ограничить предоставление консульских услуг для военнообязанных граждан нашей страны, находящихся за границей, вызвало бурную реакцию в украинском обществе. Часть его, включая некоторых нардепов, возмущается попранием норм Конституции и прав граждан. Часть, включая военных и собственно министра иностранных дел Дмитрия Кулебу поясняют, что данное решение – о справедливости, подчеркивая, что неправильно, когда одни воюют более двух лет, а другие отсиживаются за границей. Министр обороны той же Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что считает правильным вернуть в Украину мужчин призывного возраста. А вот в Германии к такому шагу не готовы. Как оцениваете решение украинского МИД и реакцию на него? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-derdepartament-ssha-choloviky-za-kordonom/32920731.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости