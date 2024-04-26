В Госдепе рассказали, будут ли помогать власти Украины с возвращением украинских мужчин

Представитель Государственного департамента США в Брюсселе Дэниел Сайзек считает "сложным вопросом" решение украинских властей приостановить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста, правительство США пока не имеет позиции или решения в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода", цитируя заявление Сайзека.

Госдеп США. Фото: GettyImages

"Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США — помогать или не помогать Украине в этой области", – отметил Дэниел Сайзек.

Комментируя, будет ли помогать правительство США Украине с возвращением мужчин домой, Сайзек заявил, что это "сложный вопрос", но "правительство Украины имеет право определять свою политику".

Представитель Госдепа напомнил, что страны Европы и в определенной степени Штаты принимали украинцев, которые бежали от полномасштабного вторжения России, и это "была еще одна важная часть" их поддержки.

"В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию относительно людей для ВСУ – это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", – подытожил Сайзек.

Читайте также на портале "Комментарии" — решение украинского МИД до вступления в силу обновленного закона о мобилизации ограничить предоставление консульских услуг для военнообязанных граждан нашей страны, находящихся за границей, вызвало бурную реакцию в украинском обществе. Часть его, включая некоторых нардепов, возмущается попранием норм Конституции и прав граждан. Часть, включая военных и собственно министра иностранных дел Дмитрия Кулебу поясняют, что данное решение – о справедливости, подчеркивая, что неправильно, когда одни воюют более двух лет, а другие отсиживаются за границей. Министр обороны той же Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что считает правильным вернуть в Украину мужчин призывного возраста. А вот в Германии к такому шагу не готовы. Как оцениваете решение украинского МИД и реакцию на него? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



