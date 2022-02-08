В Госдепе рассказали, почему предоставление особого статуса Донбассу теперь зависит от РФ

Выполнение Минских соглашений остается единственным механизмом, который может принести мир в Украину. Но насколько быстро будут реализованы все договорённости, зависит не столько от Украины, сколько от России, потому что Киев за последние годы сделал очень много для воплощения в реальность того, под чем подписался. Москва же ничего не сделала в этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: пресс-служба Госдепа США

Глава Госдепа отметил, сегодня у Киева и Вашингтона есть одна общая позиция, которая заключается в том, что реализация Минских соглашений может положить конец войне и принести мир в Украину, который был нарушен после российского вторжения в 2014-м году.

Энтони Блинкен высказал уверенность, что Украина сделала очень много важных шагов на пути к имплементации Минских соглашений. Далее Блинкен попросил обратить внимание на прописанные условия в соглашения. Так вот, исходя из них Украины уже выполнила практически весь спектр взятых на себя обязательств, в то время, как Россия не выполнила практически ничего.

Глава Госдепа также допустил, что Киев будет готов продвинуться на пути к предоставлеии особого статуса Донбассу, но только в том случае, если будет соблюдена последовательность выполнения "Минска", следовательно, Россия в полной мере выполнит свою часть в подписанном документе.

Блинкен высказал надежду, если Россия серьезно настроена выполнить Минские соглашения, то путем переговоров в рамках Нормандского формата реально прийти к позитивному результату.

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