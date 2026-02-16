logo

В Госдепе сделали громкое заявление о планах давления США на Украину: детали

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты имеют целью посредническую роль в скорейшем окончании войны

16 февраля 2026, 16:40
Автор:
Клименко Елена

Государственный секретарь США Марк Рубио подчеркнул, что Вашингтон не планирует заставлять какую-либо из сторон в российско-украинской войне подписывать мирное соглашение против своей воли. Об этом он заявил 16 февраля во время совместной пресс-конференции в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В Госдепе сделали громкое заявление о планах давления США на Украину: детали

Рубио отметил, что роль США заключается в посредничестве и поддержке переговорного процесса, а не в навязывании решений.

"Мы не пытаемся заставить кого-то соглашаться на соглашение, которое он не желает подписывать. Наша цель – помочь сторонам, чтобы завершить эту разрушительную войну как можно скорее", – подчеркнул он.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются единственной страной, способной организовать прямой диалог между обеими сторонами конфликта, тогда как Организация Объединенных Наций и европейские государства не смогли достичь такого результата. По словам Рубио, только благодаря усилиям США на прошлой неделе прошли технические консультации представителей военных структур обеих сторон на Ближнем Востоке, а последующие переговоры запланированы в Женеве.

Госсекретарь также напомнил об активном участии бывшего президента США Дональда Трампа в попытках способствовать урегулированию конфликта, отметив, что его действия иногда подвергались критике, хотя были направлены на мирное разрешение.

Рубио подчеркнул, что США будут продолжать участвовать в процессе, пока их роль остается эффективной.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь завершить эту войну. Чем быстрее она закончится, тем лучше всего мира", – резюмировал он.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские пропагандисты, еще недавно заявлявшие о скорой победе в войне против Украины, теперь вынуждены признавать отсутствие желаемых результатов. В своих эфирах они открыто жалуются на контрмеры со стороны украинских сил, отмечая, что боевые действия приобрели характер взаимных атак. Пропагандисты признают, что обещанная скорая победа не состоялась, и война продолжается без явных стратегических достижений для России.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
