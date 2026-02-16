У Держдепі зробили гучну заяву про плани тиску США на Україну: деталі

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що Вашингтон не планує змушувати будь-яку зі сторін у російсько-українській війні підписувати мирну угоду проти своєї волі. Про це він заявив 16 лютого під час спільної пресконференції в Будапешті з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Рубіо зазначив, що роль США полягає у посередництві та підтримці переговорного процесу, а не у нав’язуванні рішень.

"Ми не намагаємося змусити когось погоджуватися на угоду, яку він не бажає підписувати. Наша мета – допомогти сторонам, щоб завершити цю руйнівну війну якомога швидше", – підкреслив він.

Він додав, що Сполучені Штати наразі є єдиною країною, здатною організувати прямий діалог між обома сторонами конфлікту, тоді як Організація Об’єднаних Націй та європейські держави не змогли досягти такого результату. За словами Рубіо, лише завдяки зусиллям США минулого тижня відбулися технічні консультації представників військових структур обох сторін на Близькому Сході, а наступні переговори заплановані у Женеві.

Держсекретар також нагадав про активну участь колишнього президента США Дональда Трампа у спробах сприяти врегулюванню конфлікту, зазначивши, що його дії іноді зазнавали критики, хоча були спрямовані на мирне вирішення.

Рубіо підкреслив, що США продовжуватимуть брати участь у процесі, доки їхня роль залишається ефективною.

"Ми зробимо все можливе, щоб допомогти завершити цю війну. Чим швидше вона закінчиться, тим краще для всього світу", – резюмував він.

