В Госдепе сделали новое заявление о войне в Украине и встрече с россиянами в Саудовской Аравии

Встречу представителей США и РФ в Саудовской Аравии, запланированную на 18 февраля, преждевременно рассматривать как продвижение в переговорах об Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщила русская служба Би-би-си.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь отметила, речь идет лишь о первом шаге, во время которого "США оценят, насколько "серьезно" Москва настроена на окончание войны в Украине".

Отмечается, что это подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков, который будет участвовать во встрече в Эр-Рияде вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По его словам, пока стороны планируют "договариваться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика".

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Также издание "Комментарии" сообщало – вероятные договоренности между американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным могут иметь серьезные последствия не только для Украины, но и всей Европы. США могут вывести войска НАТО, которые оставит европейские страны уязвимыми перед российской агрессией. Такое мнение высказывает обозреватель Financial Times в области международных отношений Гидеон Рахман.

Автор статьи считает, что выступление вице-президента США Джея Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствует о том, что "сама Америка теперь представляет угрозу Европе". Вэнс в своей речи "взорвал идеи свободы, демократии и общих ценностей, лежавших в основе западного альянса в течение 80 лет".



