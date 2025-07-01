В США отреагировали на заявления России о том, что значительный рост оборонных расходов может стать причиной распада Североатлантического Альянса (НАТО).

Пентагон. Фото: СNN

На брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Темми Брюс подчеркнула, что Москва обеспокоена такими шагами, но напомнила, что НАТО возвращается к своей первоначальной роли — сдерживанию угроз.

"Впечатляет прогресс в выполнении оборонных обязательств, и мы полностью поддерживаем НАТО. Их миссия критически важна для поддержания безопасности и стабильности в Европе. Основная цель — быть сдерживающим фактором, и увеличение оборонных расходов этому способствует. Стоит отметить, что такие изменения произошли благодаря настойчивой позиции президента Трампа, и мы это ценим".

По возвращении Дональда Трампа на пост президента США он настаивал, что Европа должна больше самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, уменьшая зависимость от США.

Новый лидер Америки призвал страны НАТО увеличить оборонные бюджеты, что вместе со слухами о возможном уменьшении американского военного присутствия в Европе вызвало беспокойство среди союзников.

На саммите НАТО в Нидерландах в этом году члены альянса приняли решение повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Исключение сделано только для Испании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на слова польского коллеги Радослава Сикорского, который предположил, что гонка вооружений может повлечь за собой падение режима Путина, отметил:

"Возможно, он предполагает, что стремительное увеличение оборонных бюджетов стран НАТО может привести к распаду самой организации".

Как уже писали "Комментарии", специальный представитель президента США по украинскому вопросу Кит Келлог отверг обвинения России в том, что якобы США и Украина тормозят процесс мирных переговоров. Он назвал такие заявления абсолютно безосновательными и манипулятивными.