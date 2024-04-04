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В Госдепе США насторожили оценками российской армии. Как помог агрессору Китай

В Госдепе США заявили, что Россия смогла восстановить свою армию после того, как она понесла огромные потери в Украине, пишет Defense News. В США считают, что в восстановлении военного потенциала РФ помог Китай

сегодня, 13:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Страна-агрессор Россия сумела восстановить свою армию после того, как понесла значительные потери во время ведения своей захватнической войны в Украине, заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Курт Кэмпбелл.

В Госдепе США насторожили оценками российской армии. Как помог агрессору Китай

Курт Кэмбелл

При этом, как отметило издание Defense News, оценка Кэмбелла противоречит оценке как Пентагона, так и союзников Соединенных Штатов в Европе. Они, в частности, говорили, что России понадобится от пяти до семи лет, чтобы восстановить свои силы для полномасштабной войны.

Вместе с тем, издание подчеркивает, что страна-агрессор резко увеличила расходы на оборону, которые в 2024 году выросли до 6% национального ВВП. Кроме того, агрессор перевел свою экономику на военные рельсы.

При этом в материале говорится, что отчасти таким успехам Россия обязана Китаю. Дело в том, что Пекин помог РФ пережить экономические и военные неудачи за последние два года.

"Мы действительно видели, как Китайская Народная Республика начала помогать восстанавливать оборонно-промышленную базу России, по сути заполняя торговлю с европейскими партнерами, прекратившуюся после вторжения России"
, – пишет издание со ссылкой на чиновника из администрации президента Джо Байдена.

Кроме того, добавляет издание, на такие успехи России была вынуждена реагировать Украина. По мнению журналистов, именно поэтому подписан закон об уменьшении мобилизационного возраста до 25 лет. При этом Киев продолжает надеяться, что Конгресс таки поддержит выделение необходимой Украине финансовой помощи, без которой Силы обороны и дальше будут ощущать нехватку боеприпасов и вооружения.

При этом глава Объединенного комитета начальников штабов Си Кью Браун отметил, что такое положение дел не означает, что линия фронта якобы находится на грани краха, хотя ситуация для украинцев будет сложной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц сообщила , что не будет голосовать за предоставление Киеву финансовой помощи.




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Источник: https://www.defensenews.com/pentagon/2024/04/03/russian-military-almost-completely-reconstituted-us-official-says/
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