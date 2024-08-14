В Госдепе США назвали причину военной операции в Курской области

В Государственном департаменте США отреагировали на украинское наступление на Курскую область и указали, что причиной украинской военной операции на территории РФ стало вторжение России в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление замглавы Госдепа США Веданта Патела.



Представитель Госдепа США Ведант Пател. Фото из открытых источников

Ведант Пател выступил на брифинге и ответил на вопросы журналистов, в частности, о боях в Курской области. Представитель Госдепа США подчеркнул, что причиной украинского наступления на Россию является защита от неспровоцированной российской агрессии.

"Единственная причина, почему мы с вами даже говорим на эту тему, заключается в том, что единственная воюющая в Украине страна — это Россия. Президент Путин — это тот, кто вторгся в Украину, и Украина защищается от этой агрессии. Это была захватническая война Кремля против Украины с самого начала, чисто и просто", — сказал Пател.

Пател подчеркнул, что США не были привлечены ни к какому этапу военной операции Украины в Курской области. По его словам, Украина должна сама говорить о своих военных действиях, а США сосредоточено на том, чтобы поддерживать украинские силы и обеспечить их всем необходимым для защиты от российской агрессии.

"Мы сосредоточены, чтобы поддержать Украину в состоянии защитить себя, что, по нашему мнению является здравым решением, особенно когда речь идет о защите от атак или операций, которые происходят сразу через границу", — сказал представитель Госдепа США.

МИД Украины официальной целью военной операции в Курской области назвал защиту украинского населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС отреагировали на бои в Курской области и выразили поддержку Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные дважды пытались прорвать российскую границу на новом направлении.