В Госдепе США назвали страны, которые заинтересованы в срыве помощи Украине

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Кравцев Сергей
Три главные страны, которые заинтересованы в срыве выделения финансовой помощи Украине со стороны– это Россия, Иран и Китай. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе своего выступления сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
По его словам, Соединенным Штатам нужно сделать выбор: или дальше гарантировать, что вторжение РФ в Украину станет провалом российского диктатора Владимира Путина, или же он докажет, что сможет не только продолжать угрожать Украине, но и перенести свою агрессию на другие страны, в том числе потенциально на страны НАТО.
Отметим, законопроект, который гарантировал бы выделение крупного пакета помощи для Украины и Израиля, в очередной раз был заблокирован американскими парламентариями-республиканцами. На этот раз – в Сенате. Причина та же – республиканцы хотят увязать его с более жесткими мерами по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой, что идет вразрез с принципами демократов. На очередное блокирование поддержки жестко отреагировал президент Джо Байден. И хоть остается надежда, что обновленный законопроект примут до Рождества (до 25 декабря), ситуация неприятная. Особенно на фоне пробуксовок с помощью Украине со стороны ЕС, чему активно способствует Венгрия, тормозящая еще и нашу евроинтеграцию. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" эти тревожные тенденции.
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