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В Госдепе США назвали страны, которые заинтересованы в срыве помощи Украине

Россия, Иран и Китай хотели бы, чтобы помощь Украине прекратилась

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Три главные страны, которые заинтересованы в срыве выделения финансовой помощи Украине со стороны– это Россия, Иран и Китай. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе своего выступления сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Госдепе США назвали страны, которые заинтересованы в срыве помощи Украине

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Дополнительное финансирование (Ред. – Украины) – это важный момент. Он важен, потому что есть те, кто хочет, чтобы этого не произошло. Те, кто хочет, чтобы выделение помощи не продвигалось дальше, сидят в Москве, сидят в Тегеране, они сидят в Пекине", — заявил Блинкен.


По его словам, Соединенным Штатам нужно сделать выбор: или дальше гарантировать, что вторжение РФ в Украину станет провалом российского диктатора Владимира Путина, или же он докажет, что сможет не только продолжать угрожать Украине, но и перенести свою агрессию на другие страны, в том числе потенциально на страны НАТО.

"Именно поэтому дополнительное выделение средств, которое сейчас рассматривается Конгрессом США, столь необходимо и так срочно", — отметил глава Госдепартамента США.

Отметим, законопроект, который гарантировал бы выделение крупного пакета помощи для Украины и Израиля, в очередной раз был заблокирован американскими парламентариями-республиканцами. На этот раз – в Сенате. Причина та же – республиканцы хотят увязать его с более жесткими мерами по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой, что идет вразрез с принципами демократов. На очередное блокирование поддержки жестко отреагировал президент Джо Байден. И хоть остается надежда, что обновленный законопроект примут до Рождества (до 25 декабря), ситуация неприятная. Особенно на фоне пробуксовок с помощью Украине со стороны ЕС, чему активно способствует Венгрия, тормозящая еще и нашу евроинтеграцию. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" эти тревожные тенденции.

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Источник: https://www.youtube.com/live/0aq6mHa91Ik?si=GiaILHzALGuRfLBW
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