В Госдепе США отреагировали на уничтожение БДК "Цезарь Куников"

После сообщения об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников" высокопоставленный чиновник Госдепа США назвал фундаментальным изменением стратегического позиционирования тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море, как угодно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки", ссылаясь на неназванного собеседника в Госдепе, который общался с представителями масс-медиа.

Уничтожение БДК "Цезарь Куников". Фото: из открытых источников

"Эти удары беспилотников в Черном море – серьезное дело. Тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале этой войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе", – отметили в Госдепе.

СМИ отмечает, чиновник добавил, что это было достигнуто "благодаря изобретательности, поддержке со стороны союзников и партнеров Украины, конечно, но на самом деле благодаря выбранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море".

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что это изменение баланса было важным для фундаментального элемента поддержки Украины со стороны США, который заключается в том, чтобы способствовать развитию украинской экономики и способствовать тому, чтобы Украина самостоятельно поддерживала свои военные усилия.

"И они (Ред. – украинцы) не смогли бы этого достичь, не оказав сопротивления Черноморскому флоту и не держа Черноморский флот под угрозой. По некоторым оценкам, Россия потеряла 20% военных кораблей Черноморского флота", — подытожил чиновник Госдепа.

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