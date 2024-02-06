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В Госдепе США отреагировали на заявления России о причастности Украины к сбитию Ил-76

В США указывают на низкий уровень достоверности доказательств России по поводу возможной причастности Украины к падению самолета Ил-76.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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24 января в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. Россия обвинила Украину в падении самолета и заявила, что на борту находились украинские пленники. В США отреагировали на эти заявления и отметили, что не верят сообщениям из Кремля.

В Госдепе США отреагировали на заявления России о причастности Украины к сбитию Ил-76

Ведант Пател о доказательствах России по падению самолета Ил-76. Фото из открытых источников

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател выступил на брифинге, где получил вопрос от журналистов относительно заявления РФ, в котором Москва предоставила якобы доказательства, что Украина сбила российский самолет с 65 пленными украинцами с помощью Patriot.

"Так же уровень достоверных доказательств заставляет Россию утверждать, что Крым или что вся территория, которую они оковали в Украине, принадлежит ей?", — отреагировал Пател на доказательства, которые предоставляет Россия.

Ведант Пател уточнил у журналистов, какие доказательства предоставила Россия по падению самолета Ил-76, к которому якобы причастна Украина. Журналисты отметили, что это были фотографии ракетного комплекса Patriot.

"Когда дело доходит до надежной информации, поступающей из России, у них на самом деле не так много опоры, учитывая их огромный опыт дезинформации не только в регионе, но и в целом", — отметил замглавы Госдепа США Ведант Пател.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГУР рассказали новые детали об авиакатастрофе самолета Ил-76. По их информации, к падению самолета причастны российские спецслужбы.

Также "Комментарии" писали, что украинский бывший военнопленный отреагировал на заявление Минобороны РФ об уничтожении у военно-транспортного самолета Ил-76 с якобы украинскими военнопленными.



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Источник: https://www.state.gov/?post_type=state_briefing&%3Bp=92333
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