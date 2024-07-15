В Госдепе США ответили, поддержат ли участие РФ во втором саммите мира

Соединенные Штаты готовы поддержать Украину, если она решит пригласить российскую сторону на второй саммит мира.

Мэтью Миллер (фото из открытых источников)

Об этом сообщил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга. Он подчеркнул, что Вашингтон всегда выступает за дипломатию, однако подобные решения должна принимать только Украина, ставшая жертвой незаконного российского вторжения.

"Мы считаем, что решение по дипломатическим вопросам в этом конфликте должна принимать Украина, и Украина должна быть в выигрыше. Поэтому если они захотят пригласить Россию, то, конечно, мы поддержим это решение", — заявил Миллер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о части РФ во втором саммите мира . Глава украинского государства уверен, что второй саммит мира состоится, независимо от того, будет ли принимать участие РФ или нет. При этом украинский лидер выразил мнение, что представители РФ должны участвовать в этом саммите. Об этом президент заявил во время пресс-конференции.

Украинский лидер отметил, что в конце июля — начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников по безопасности относительно выводов первого саммита мира. Первая встреча по энергетической безопасности, скорее всего, состоится в Катаре. Там будет полностью подготовлен план энергетической безопасности, заявил президент. Зеленский добавил, что в августе будет встреча в Турции по свободному мореплаванию, продовольственной безопасности, где будет полностью разработан план.

По словам Зеленского, "если сработают эти три пункта", то будет готов план и по всем 10 пунктам формулы мира. Владимир Зеленский подчеркнул, что другие страны мира могут приходить на саммит мира с собственными предложениями и это увеличит возможности привлечения на саммит третьих стран, кроме союзников Украины с ЕС и НАТО.

