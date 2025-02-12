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В Госдепе США прямо признали, что завершить войну в Украине будет очень непросто

Рубио назвал этот конфликт чрезвычайно сложным, и задача не только в том, чтобы его прекратить.

сегодня, 12:25
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Клименко Елена

США стремятся к завершению войны между Россией и Украиной, однако этот конфликт чрезвычайно сложен, и до достижения справедливого мира, при котором Украина будет сохранять свою суверенность и независимость, еще далеко. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио, сообщает сайт Госдепа.

В Госдепе США прямо признали, что завершить войну в Украине будет очень непросто

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

"Мы хотим, чтобы эта война в Украине завершилась справедливым миром, крепким и долговременным миром", – отметил он.

Рубио добавил, что этот конфликт чрезвычайно сложный, и задача не только в том, чтобы его прекратить.

"Президент США Дональд Трамп четко выразился, что хочет завершить этот конфликт, поскольку он приводит к огромным человеческим потерям и разрушениям", – пояснил он.

"Однако речь идет о справедливом конце, при котором Украина будет оставаться суверенной и независимой. И мы хотим завершить этот разрушительный и дорогой конфликт. Но до этого еще далеко. Это не будет легко", — добавил Рубио.

Он также сообщил, что переговоры ведутся с участием нескольких человек. В частности, вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Гегсет и министр финансов Скотт Бессент находятся в Европе.

"Я буду там позже на этой неделе. Поэтому мы будем вести переговоры с нашими европейскими партнерами. Мы также встретимся с украинцами, я встречусь с ними на этой неделе. Вице-президент также планирует встречи. Министр обороны и министр финансов Бессент тоже будут встречаться с ними", – подытожил он.

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет также отметил, что президент США Дональд Трамп все еще намерен как можно скорее завершить войну России против Украины. Ранее Трамп заявлял, что в инаугурационных речах он прогнозировал завершение войны в течение 24 или 48 часов.

"Комментарии" уже писали, что переговоры между США и Россией по урегулированию войны в Украине не завершатся быстро, а сам мирный процесс будет долгим и сложным. Такое мнение высказал бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.



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Источник: https://www.state.gov/secretary-of-state-marco-rubio-and-senior-advisor-adam-boehler-with-kaitlan-collins-of-cnn-february-11-2025-via-telephone/
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