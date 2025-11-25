В команде Трампа серьезный раскол из-за "мирного плана" для Украины: что произошло

В ближайшем кругу Дональда Трампа разгорелась скрытая борьба из-за влияния на формирование мирного плана для Украины, сообщает BILD .

По информации источников, центральными фигурами этого конфликта являются вице-президент Джей Ди Вейнс и госсекретарь Марко Рубио, борющиеся за то, кто будет определять внешнюю политику США и фактически будет претендовать на политическое наследие Трампа.

Сначала Рубио дистанцировался от проекта, но затем взял переговоры с Европой и Украиной под свой контроль, став ключевым переговорщиком от США в Женеве после саммита на Аляске. Вейнс, напротив, сразу поддержал план, согласованный спецпредставителем Стивом Виткоффом, и пытается укрепить свое политическое влияние, опираясь на движение MAGA, с перспективой будущего президентства.

Европейские дипломаты считают Рубио более предсказуемым и проевропейским политиком, в то время как в Москве делают ставку на Вейнса из-за его жесткой позиции по отношению к Киеву. Как отмечает бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, в последнее время влияние Рубио значительно возросло: "Он ведет переговоры с украинской и европейской стороной в Женеве, набирая весы. Вейнс же прежде всего заинтересован в президентстве".

Скрытый конфликт между двумя политиками свидетельствует о глубоком расколе в окружении Трампа относительно стратегии США в отношении Украины и Европы.

После женевских переговоров украинской и американской делегаций по обновленному мирному плану осталось несколько несогласованных пунктов. По сообщению Белого дома, переговоры были продуктивными, но работа над разногласиями продолжается.

Как уже писали "Комментарии", в последнее время Россия значительно усилила массированные удары по территории Украины. В частности, в ночь на 25 ноября 2025 года столица вновь оказалась под обстрелом: оккупанты применили ракеты и беспилотники, в результате чего пострадали и разрушены. Эксперты и военные отмечают, что такие действия Кремля носят целенаправленный характер и являются частью гибридной тактики давления на Украину.