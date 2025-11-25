У команді Трампа серйозний розкол через "мирний план" для України: що сталося

У найближчому колі Дональда Трампа розгорілася прихована боротьба через вплив на формування мирного плану для України, повідомляє BILD.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел, центральними фігурами цього конфлікту є віцепрезидент Джей Ді Вейнс та держсекретар Марко Рубіо, які змагаються за те, хто визначатиме зовнішню політику США та фактично претендуватиме на політичну спадщину Трампа.

Спочатку Рубіо дистанціювався від проєкту, але згодом взяв переговори з Європою та Україною під свій контроль, ставши ключовим переговорником від США у Женеві після саміту на Алясці. Вейнс, навпаки, одразу підтримав план, узгоджений спецпредставником Стівом Віткоффом, і намагається зміцнити свій політичний вплив, спираючись на рух MAGA, з перспективою на майбутнє президентство.

Європейські дипломати вважають Рубіо більш передбачуваним і проєвропейським політиком, тоді як у Москві роблять ставку на Вейнса через його жорстку позицію щодо Києва. Як відзначає колишній високопосадовець адміністрації Трампа, останнім часом вплив Рубіо значно зріс: "Він веде переговори з українською та європейською стороною в Женеві, набираючи ваги. Вейнс же перш за все зацікавлений у президентстві".

Прихований конфлікт між двома політиками свідчить про глибокий розкол в оточенні Трампа щодо стратегії США стосовно України та Європи.

Після женевських переговорів української та американської делегацій щодо оновленого мирного плану залишилося кілька неузгоджених пунктів. За повідомленням Білого дому, перемовини були продуктивними, але робота над розбіжностями триває.

Як вже писали "Коментарі", останнім часом Росія значно посилила масовані удари по території України. Зокрема, в ніч на 25 листопада 2025 року столиця знову опинилася під обстрілом: окупанти застосували ракети та безпілотники, внаслідок чого є постраждалі та руйнування. Експерти та військові відзначають, що такі дії Кремля мають цілеспрямований характер і є частиною гібридної тактики тиску на Україну.