В команде Трампа жестко прошлись по МКС

Будущий советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц высказал жесткую позицию относительно решения Международного уголовного суда (МКС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В своем сообщении в соцсети Х Волтц заявил, что ожидает "решительного ответа" на действия МКС.

Майк Уолтц (фото из открытых источников)

Уолтц подчеркнул, что, по его мнению, суд не заслуживает доверия, и заверил, что обвинения против Нетаньяху были опровергнуты правительством США.

Израиль законно защищал свой народ и границы от геноцидных террористов. Вы можете ожидать решительного ответа на антисемитскую предвзятость МКС и ООН в январе", — написал он.

Эти заявления Уолтц сделал накануне официального начала второго президентского срока Дональда Трампа, который начнется в январе. Ожидается, что эта администрация будет занимать более жесткую позицию по действиям международных организаций, которые, по мнению Вашингтона, проявляют пристрастность к союзникам США, в частности, к Израилю.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что п.рор МКС Карим Хан обратился в Международный уголовный суд за выдачей ордера на арест высшего руководства Израиля, а также лидеров ХАМАС. Такая ситуация вызвала критику в Израиле, США и других странах. На резонансное событие отреагировала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что страна будет придерживаться решений МКС, что означает арест Нетаньяху, если он прибудет на территорию Германии.

Однако глава МИД Германии отметила, что решение прокурора МКС осуществить запрос одновременно по Израилю и ХАМАС породили недоразумения по поводу ситуации.

