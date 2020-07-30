В Конгрессе не поддержали идею Трампа о переносе выборов

Представители Конгресса США не поддержали идею президента Дональда Трампа о том, чтобы перенести выборы президента на неопределенный срок. Об этом передает издание Reuters.

Не поддержали идею Трампа многие республиканцы, среди которых лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл и глава Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти.

"Никогда в истории федеральных выборов мы не отменяли выборы, и мы должны идти вперед с нашими выборами", - сказал Маккарти.

Также отклонили идею переноса выборов в Демократической партии. В частности, глава комитета Палаты представителей по надзору за безопасностью выборов демократ Зои Лофгнер заявила, что перенос выборов возможен лишь после решения Конгресса.

"Ни при каких обстоятельствах мы не рассмотрим это, чтобы учесть неумелый и случайный ответ президента на пандемию коронавируса или поверить в ложь и дезинформацию, которую он распространяет в отношении того, как американцы могут безопасно подавать свои бюллетени", - сообщила Лофгнер.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией в США предлагается больше использовать дистанционный метод голосования во время выборов. При этом Трамп выступил за перенос выборов на другую дату, чтобы у избирателей была возможность проголосовать физически на участках.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп передумал защищать ФРГ от России.









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