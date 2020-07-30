kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.07.2020

BTC/USD

11100.98

ETH/USD

331.29

LTC/USD

56.79

НБУ 30.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В Конгрессе не поддержали идею Трампа о переносе выборов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Конгрессе не поддержали идею Трампа о переносе выборов

Обе правящие партии США убеждены, что отсрочка выборов президента невозможна, а опасения Дональда Трампа надуманы

сегодня, 21:55
Автор:

Екатерина Белоброва
В Конгрессе не поддержали идею Трампа о переносе выборов

Представители Конгресса США не поддержали идею президента Дональда Трампа о том, чтобы перенести выборы президента на неопределенный срок. Об этом передает издание  Reuters.

Не поддержали идею Трампа многие республиканцы, среди которых лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл и глава Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти.

"Никогда в истории федеральных выборов мы не отменяли выборы, и мы должны идти вперед с нашими выборами", - сказал Маккарти.

Также отклонили идею переноса выборов в Демократической партии. В частности, глава комитета Палаты представителей по надзору за безопасностью выборов демократ Зои Лофгнер заявила, что перенос выборов возможен лишь после решения Конгресса.

"Ни при каких обстоятельствах мы не рассмотрим это, чтобы учесть неумелый и случайный ответ президента на пандемию коронавируса или поверить в ложь и дезинформацию, которую он распространяет в отношении того, как американцы могут безопасно подавать свои бюллетени", - сообщила Лофгнер.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией в США предлагается больше использовать дистанционный метод голосования во время выборов. При этом Трамп выступил за перенос выборов на другую дату, чтобы у избирателей была возможность проголосовать физически на участках.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп передумал защищать ФРГ от России.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!