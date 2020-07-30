Трамп усомнился, что Германии требуется защита от России

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Екатерина Белоброва
Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что не понимает, почему Соединенные Штаты должны защищать ФРГ от России. Об этом передает издание "Капитал".
"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защищать Германию от России? Что это вообще такое?" — написал американский лидер на своей странице в Twitter, комментируя решение о выводе части воинского контингента США из ФРГ.
При этом Трамп вновь упрекнул Берлин в том, что ФРГ тратит, на его взгляд, недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.
"Помимо этого, Германия плохо выполняет свои обязательства по 2-процентным взносам для НАТО. Поэтому мы выводим часть войск из Германии!" — добавил президент США.
Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Останутся в ФРГ при этом максимум 25 тыс. военных.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский президент Владимир Путин отреагировал на заявление Германии о том, она категорически против участия России в саммите G7.
По словам Пескова, формат G20 "больше отвечает современным экономическим реалиям" и "вполне устраивает" Россию.
Заявление спикера Путина стало реакцией на свежее интервью министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, в котором дипломат напомнил о невозможности восстановления G8 с участием РФ, пока аннексирован Крым и продолжается российская агрессия против Украины.
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