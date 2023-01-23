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В Конгрессе призвали Белый дом отправить Украине хотя бы один танк Abrams

В Конгрессе считают, что, если США передадут Украине хотя бы один танк Abrams, то это создаст эффект домино и много европейских стран последуют этому примеру

сегодня, 09:05
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Автор:

Кравцев Сергей

В Палате представителей США считают, что Администрация Джо Байдена должна принять волевое решение и дать команду отправить в Украину хотя бы один танк "Abrams". Естественно один танк западного образца не сможет существенно усилить ВСУ на поле боя, но этот шаг США важен с символической точки зрения, потому что пример Вашингтона сможет создать эффект домино, чтобы заставить другие страны вооружить украинскую армию новейшими танками "Leopard 2". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, пишет "Politico".

В Конгрессе призвали Белый дом отправить Украине хотя бы один танк Abrams

Танк Abrams. Фото: из открытых источников

Майкл Маккол отметил, от многих европейских стран, которые выступают союзниками Украины слышны заявления о том, что они готовы поставить Украине танки, но ждут подобных решений от США и пока Вашингтон отмалчиваются, они тоже берут паузу и выжидают. Если США и дальше будут отказывать Украине в поставках танков, это создаст большие проблемы для украинского руководства, потому что тогда точно не удастся избежать затяжной, еще более кровопролитной войны на истощение. 

"Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к ... Как я слышал, Германия ждет, что мы возьмем на себя инициативу", — заявил Маккол.

Чиновник добавил, что передача Украине танка создаст эффект домино, что заставит другие страны Европы также отправить танки Leopard 2.

"Даже, если мы скажем, что поставим танки Abrams, я думаю, этого будет достаточно, чтобы Германия начала действовать", — заявил Маккол.

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Источник: https://www.politico.com/news/2023/01/22/mccaul-ukraine-tanks-germany-russia-00078894
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