В Конгрессе решили сказать свое слово: что заявили про соглашение о мире в Украине

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Конгресс США также должен иметь право пересмотреть соглашение о мире в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Грэм написал в сети Х.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

"Предложенное соглашение о мире между Россией и Украиной дает возможность завершить войну с честью и справедливостью. Конгресс также должен иметь возможность пересмотреть план, включающий любые будущие гарантии безопасности — так же, как мы имеем возможность пересмотреть любую ядерную сделку с Ираном", – говорится в сообщении Линдси Грэма.

По его словам, длительный мир в Украине должен гарантировать, что Россия не сможет начать новое вторжение в будущем.

Сенатор считает, что пересмотр соглашения Конгрессом позволит достичь этой цели.

Стоит отметить, еще один республиканец сенатор Митч Макконнелл, представляющий штат Кентукки, считает, что давление на жертву и успокоение агрессора не принесут мир.

"Какие тяжелые уступки мы требуем от России? Как ограничение обороны Украины от будущей агрессии увеличит вероятность длительного мира? Цена и стабильность мира имеют значение, и на кону стоит наша репутация. Союзники и противники наблюдают: будет ли Америка твердо противостоять агрессии, или мы будем ее вознаграждать?", – отметил Макконнелл.

