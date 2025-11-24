У Конгресі вирішили сказати своє слово: що заявили про угоду про мир в Україні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що Конгрес США також має право переглянути угоду про мир в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Грем написав у мережі Х.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

"Запропонована угода про мир між Росією та Україною дає можливість завершити війну з честю та справедливістю. Конгрес також повинен мати можливість переглянути план, що включає будь-які майбутні гарантії безпеки — так само, як ми маємо можливість переглянути будь-яку ядерну угоду з Іраном", — йдеться у повідомленні Ліндсі Грема.

За його словами, тривалий світ в Україні має гарантувати, що Росія не зможе розпочати нового вторгнення в майбутньому.

Сенатор вважає, що перегляд угоди Конгресом дозволить досягти цієї мети.

Варто зазначити, ще один республіканець сенатор Мітч Макконнелл, який представляє штат Кентуккі, вважає, що тиск на жертву та заспокоєння агресора не принесуть миру.

"Які важкі поступки ми вимагаємо від Росії? Як обмеження оборони України від майбутньої агресії збільшить ймовірність тривалого миру? Ціна і стабільність миру мають значення, і на кону стоїть наша репутація. Союзники і супротивники спостерігають: чи буде Америка твердо протистояти агресії, чи ми будемо її винагороджувати?", — зазначив Макконнелл.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський записав доволі тривале звернення до українців, у якому заявив, що зараз для України є одним із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором. Водночас президент США Дональд Трамп зробив не менш насторожуючі заяви про те, що якщо Україна відмовиться прийняти його мирний план, то вона може продовжити боротьбу, але тоді на неї чекає дуже холодна зима. Що стоїть за таким зверненням Зеленського? Чи залишилися ще можливості Києва, як відстояти свою позицію в діалозі зі США? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



