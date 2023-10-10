В Конгрессе США готовят многомиллиардный пакет помощи Украине: о какой сумме идет речь

Сенаторы США, как от Республиканской, так и Демократической партий намерены в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Сенаторы от обеих партий высказали мнение, что будет правильнее выделить больше помощи в одном большом пакете, нежели в нескольких меньших. Это, во-первых, "придаст Украине чувство уверенности", а во-вторых, это будет лучше "с политической точки зрения".

Такой пакет могут принять в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября — датой окончания текущего законопроекта о временных расходах.

Сенаторы высказали ограниченный оптимизм по принятию пакета. Относительно его размера все еще идут дискуссии. Так, сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60-70 млрд долларов, тогда как сенатор-демократ Ричард Блюменталь высказал мнение, что цифра должна быть ближе к 100 млрд долларов. Тем не менее последний заявил, что готов пойти на компромиссное решение, лишь бы республиканцы дали свое согласие на утверждение пакета помощи Киеву.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на проблемы с предоставлением помощи Украине из-за республиканских интриг в Конгрессе, что уже привело к увольнению спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, место которого не прочь занять экс-президент Дональд Трамп, появилась обнадеживающая информация. Администрация президента Джо Байдена готовит новую помощь Украине, которую позиция Конгресса не остановит. О новом пакете, который составит около 200 миллионов долларов, намерены объявить на следующей неделе на 16-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Каковы ожидания касательно дальнейшего оказания помощи Украины от США, Европы, других представителей демократического мира? Действительно ли, как трубит российская пропаганда и ее подпевала – самопровозглашённый президент Беларуси Лукашенко – союзники, обещавшие поддержку вплоть до победы, "кинули" Украину? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



