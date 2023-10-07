logo

BTC/USD

27983.73

ETH/USD

1641.22

LTC/USD

65.75

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Отвернется ли главный союзник от Украины – от чего будет зависеть помощь США
commentss НОВОСТИ Все новости

Отвернется ли главный союзник от Украины – от чего будет зависеть помощь США

Трампистское меньшинство в Республиканской партии может создавать проблемы – и с ними надо считаться

сегодня, 14:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на проблемы с предоставлением помощи Украине из-за республиканских интриг в Конгрессе, что уже привело к увольнению спикера Палаты представителей Кевина Маккартиместо которого не прочь занять экс-президент Дональд Трамппоявилась обнадеживающая информация. Администрация президента Джо Байдена готовит новую помощь Украине, которую позиция Конгресса не остановитО новом пакете, который составит около 200 миллионов долларов, намерены объявить на следующей неделе на 16-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Каковы ожидания касательно дальнейшего оказания помощи Украины от США, Европы, других представителей демократического мира? Действительно ли, как трубит российская пропаганда и ее подпевала – самопровозглашённый президент Беларуси Лукашенко – союзники, обещавшие поддержку вплоть до победы, "кинули" Украину? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Отвернется ли главный союзник от Украины – от чего будет зависеть помощь США

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Получать помощь из США нам станет сложнее

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса не думает, что ситуация в Конгрессе США приведет к замораживанию помощи Украине. Но, скорее всего, затянется время принятия законопроектов, необходимых для выделения необходимых нам средств.


"Следует признать, что трампистское меньшинство в Республиканской партии может создавать проблемы – и с ними надо считаться. В течение всего времени, оставшегося до выборов (те, напомню, состоятся в США в ноябре), будут постоянные политические торги в Конгрессе. За каждый законопроект, касающийся в принципе внешней финансовой помощи (не только Украине), против чего выступает правое крыло Республиканской партии", – предупреждает Илия Куса.

Он резюмирует: о потере поддержки как таковой речи не идет, но получать помощь из США нам станет сложнее.

Пока Байден в Белом доме – Украина продолжит получать поддержку США

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"Всё, что сейчас говорится о сокращении поддержки Украинынужно рассматривать исключительно в контексте внутренней политики тех стран, откуда звучат такие заявления. В любой демократической политической системе есть власть и оппозиция. И их представители традиционно используют риторику, противоположную друг другу".

И естественно, продолжает эксперт, что, если Администрация демократа Байдена поддерживает Украину, то республиканцы, находясь в оппозиции, говорят о необходимости сокращать такого рода поддержку. Иначе будет выглядеть, что они поддерживают конкурентов.

"Пока в Белом доме находится Администрация Байдена (а это, как минимум, более года), США будут оказывать нам поддержку, – уверен Сергей Гармаш. – Никуда они от этого не денутся. Это уже вопрос престижа Байдена и его команды. И поражение Украины будет рассматриваться, как и их поражение".

Так что, констатирует эксперт, сокращение помощи Украине – это не только о том, что истощились запасы на складах наших зарубежных партнеров, но и об определенных внутриполитических, а также бюрократических моментах.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский назвал главную цель, которой будет добиваться Россия этой зимой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!