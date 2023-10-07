Отвернется ли главный союзник от Украины – от чего будет зависеть помощь США

Несмотря на проблемы с предоставлением помощи Украине из-за республиканских интриг в Конгрессе, что уже привело к увольнению спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, место которого не прочь занять экс-президент Дональд Трамп, появилась обнадеживающая информация. Администрация президента Джо Байдена готовит новую помощь Украине, которую позиция Конгресса не остановит. О новом пакете, который составит около 200 миллионов долларов, намерены объявить на следующей неделе на 16-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Каковы ожидания касательно дальнейшего оказания помощи Украины от США, Европы, других представителей демократического мира? Действительно ли, как трубит российская пропаганда и ее подпевала – самопровозглашённый президент Беларуси Лукашенко – союзники, обещавшие поддержку вплоть до победы, "кинули" Украину? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Получать помощь из США нам станет сложнее

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса не думает, что ситуация в Конгрессе США приведет к замораживанию помощи Украине. Но, скорее всего, затянется время принятия законопроектов, необходимых для выделения необходимых нам средств.

"Следует признать, что трампистское меньшинство в Республиканской партии может создавать проблемы – и с ними надо считаться. В течение всего времени, оставшегося до выборов (те, напомню, состоятся в США в ноябре), будут постоянные политические торги в Конгрессе. За каждый законопроект, касающийся в принципе внешней финансовой помощи (не только Украине), против чего выступает правое крыло Республиканской партии", – предупреждает Илия Куса.

Он резюмирует: о потере поддержки как таковой речи не идет, но получать помощь из США нам станет сложнее.

Пока Байден в Белом доме – Украина продолжит получать поддержку США

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

нужно рассматривать исключительно в контексте внутренней политики тех стран, откуда звучат такие заявления. В любой демократической политической системе есть власть и оппозиция. И их представители традиционно используют риторику, противоположную друг другу". "Всё, что сейчас говорится о сокращении поддержки Украины

И естественно, продолжает эксперт, что, если Администрация демократа Байдена поддерживает Украину, то республиканцы, находясь в оппозиции, говорят о необходимости сокращать такого рода поддержку. Иначе будет выглядеть, что они поддерживают конкурентов.

"Пока в Белом доме находится Администрация Байдена (а это, как минимум, более года), США будут оказывать нам поддержку, – уверен Сергей Гармаш. – Никуда они от этого не денутся. Это уже вопрос престижа Байдена и его команды. И поражение Украины будет рассматриваться, как и их поражение".

Так что, констатирует эксперт, сокращение помощи Украине – это не только о том, что истощились запасы на складах наших зарубежных партнеров, но и об определенных внутриполитических, а также бюрократических моментах.

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